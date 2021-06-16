عاجل.. القبض على عاطل أحرق 3 سيارات انتقاما من والده بإمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، أشعل النيران فى جراج سيارات بمنطقة إمبابة انتقاما من والده مُستأجر الجراج.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق بجراج سيارات بشارع الوحدة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى هناك وتمكنت من السيطرة على الحريق، وأسفر ذلك عن احتراق 3 سيارات و2 «توك توك».

وأفادت التحريات أن فحص الحريق أكد أنه عمدي وأشار إلى وجود شبهة جنائية، حيث أفادت التحريات المكثفة أن نجل مُستأجر الجراج أشعل النيران نكاية فى والده.

وتمكنت الشرطة من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبرر ذلك انتقاما من والده الذي رفض تأجير الجراج له، وتفضيل عمه عنه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.