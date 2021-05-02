العثور على جثة طالب ملقاة بأحد شوارع أسيوط.. والتحريات: شبهة جنائية

عثر الأهالي على جثة طالب به آثار شنق حول رقبته وملقاة خلف أحد المنازل، بشارع مدرسة الثانوية التجارية بالقوصية، في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بالعثور على جثة طالب ملقاة خلف أحد المنازل بشارع مدرسة التجارة بالبندر دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لطالب يدعى يوسف حلمي فارس عطية، 14 سنة، وتبين من خلال الفحص المبدئي أن الجثة بها آثار خنق بالرقبة، ما يوحي بوجود شبهة جنائية، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى القوصية.

كلفت المباحث بكشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبيها وجرى تحرير المحضراللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.