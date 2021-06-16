أحمد بدير: «التكريمات بتصغرني 30 سنة»

عبر الفنان أحمد بدير عن سعادته بالتكريم في الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، ضمن برنامج الاحتفاء بالنجوم الذين شاركوا في الأفلام الروائية القصيرة.

وقال الفنان أحمد بدير في حديثه لـ«الوطن»: «التكريمات بتصغرني 30 سنة، وتسعد الفنان بالطبع».

جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة وصناع السينما التسجيلية والروائية القصيرة.

وبدأت المراسم الرسمية للافتتاح، والذي تقدمه المذيعة إنجي علي، بالسلام الوطني، ثم بأغنية «أرض الحرية» غناء عماد كمال، وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي، وكيروجراف مصطفي حجاج، ويخرج الحفل هشام عطوة.

يذكر أنّ الفنان أحمد بدير، قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسلين دفعة واحدة، وهما المداح، وبين السما والأرض.

مسلسل «المداح» يشارك في بطولته حمادة هلال وأحمد بدير وخالد سرحان ونسرين طافش ومحمد عز وهادي خفاجة ودنيا عبد العزيز، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ووصف أحمد بدير، الفنان حمادة هلال، بطل المسلسل، قائلًا في تصريح سابق لـ«الوطن»: «وأنا بالفعل بعتبر حمادة هلال ابني في الحقيقة مش بس في المسلسل، ودا لأنه فنان نقي جدا، ومتسامح ومتواضع، وشاطر وصوته حلو».

أحمد بدير بين السما والأرض

أما مسلسل «بين السما والأرض» هو عمل درامي، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ15 حلقة، مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ، والعمل من إخراج محمد جمال العدل.

والعمل بطولة هاني سلامة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، ونجلاء بدر، وندى موسى، ونورهان، ومحمد لطفى، إخراج ماندو العدل.