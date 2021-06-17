«التعليم»: مد فترة استلام طلبات تغيير المسمي الوظيفي حتى 30 يونيو
كتب:
أميرة فكري
04:57 ص | الخميس 17 يونيو 2021
وزارة التربية والتعليم
أصدر قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بمد فترة استلام طلبات تغيير المسمي الوظيفي للمعلمين حتى 30 يونيو.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، شروط المسمي الوظيفي للمعلمين، التي تضمنت الحصول على موافقة التوجيه الفني للراغبين في النقل إليها، وتقديم صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة وحديثة لبيانات المعلم الراغب في النقل، وصورة من بطاقة الرقم القومي، والحصول على مؤهل تربوي في حالة كونه خريج لكلية غير التربية، استيفاء استمارة.
فيما يواصل المعلمين المرشحين للترقي، بتسجيل طلبات الاستيفاء لليوم الثالث على التوالي، ويستمر حتى 31 أغسطس.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن حصول المعلم على 60 نقطة من 100 في التقييم، شرط أساسي لنيل الشهادة، لافتة إلى أن تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي:
1- استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم علي نسبة 50% على الأقل، من مجموع نقاط النهائية الكبري المخصصة للبرنامج.
2- استمارة ملف إنجاز المعلم، وهي تتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاطـ، ليكون إجمالي نقاط تقييم الااستمارة 30.
3- استمارة تقييم إداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط.
4- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني، ويخصص لها 10 نقاط، ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوي الوظائف: معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلي، إذا حقق مستوي 60 نقطة علي الأقل من مجموع نقاط البنود، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوي: وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى، إذا حقق مستوي 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود.
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