«التعليم»: مد فترة استلام طلبات تغيير المسمي الوظيفي حتى 30 يونيو

أصدر قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بمد فترة استلام طلبات تغيير المسمي الوظيفي للمعلمين حتى 30 يونيو.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، شروط المسمي الوظيفي للمعلمين، التي تضمنت الحصول على موافقة التوجيه الفني للراغبين في النقل إليها، وتقديم صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة وحديثة لبيانات المعلم الراغب في النقل، وصورة من بطاقة الرقم القومي، والحصول على مؤهل تربوي في حالة كونه خريج لكلية غير التربية، استيفاء استمارة.

فيما يواصل المعلمين المرشحين للترقي، بتسجيل طلبات الاستيفاء لليوم الثالث على التوالي، ويستمر حتى 31 أغسطس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن حصول المعلم على 60 نقطة من 100 في التقييم، شرط أساسي لنيل الشهادة، لافتة إلى أن تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي:

1- استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم علي نسبة 50% على الأقل، من مجموع نقاط النهائية الكبري المخصصة للبرنامج.

2- استمارة ملف إنجاز المعلم، وهي تتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاطـ، ليكون إجمالي نقاط تقييم الااستمارة 30.

3- استمارة تقييم إداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط.

4- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني، ويخصص لها 10 نقاط، ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوي الوظائف: معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلي، إذا حقق مستوي 60 نقطة علي الأقل من مجموع نقاط البنود، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوي: وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى، إذا حقق مستوي 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود.