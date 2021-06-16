تكريم اسم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية.. وابنتها: غالي على قلبي

كرم مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة، اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في دورته الـ22، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، باعتبارها ابنة الإسماعيلية، وصاحبة تاريخ سينمائي مشرف.

وتسلمت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، درع تكريم والدتها ضمن فعاليات المهرجان، ووجهت الشكر إلى وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية وإدارة المهرجان، قائلة: «تكريم غالي أوي على قلبي وأنا وسط أهلها وحبايبها».

رئيس المهرجان عن رجاء الجداوي: تستحق التكريم

وقال الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان،: «تكريم الفنانة رجاء الجداوي هو تكريم مستحق، فهي صاحبة مشوار فني طويل ومميز جدا، وأيضا متنوع».

كانت بداية رجاء الجداوي على شاشة السينما، من خلال فيلم «دعاء الكروان» المأخوذ عن قصة لعميد الأدب العربي طه حسين، أمام فاتن حمامة وأحمد مظهر، وكانت التجربة المهمة التالية في فيلم «إشاعة حب» مع عمر الشريف ويوسف وهبي وسعاد حسني، وثم توالت أعمالها الفنية، منها «زائر الفجر»، و«ليتني ما عرفت الحب»، و«موعد على العشاء»، «بريق عينيك»، و«حدوتة مصرية»، و«أيام في الحلال»، و«الوحل»، و«ثمن الغربة»، و«العقرب»، و«البية البواب»، و«أنا مش معاهم»، و«بنات العم»، و«من 30 سنة»، و«سهر الليالي»، و«أنت عمري»، و«فيلم ثقافي»، و«تيمور وشفيقة».

فيما كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، الناقد الكبير كمال رمزي «شيخ النقاد»، الذي قال في كلمته إن مهرجان الإسماعيلية علامة في السينما التسجيلية العربية والعالمية، بالرغم إن الدورة الحالية في ظروف قد تكون صعبة.

كما وجه الشكر إلى قيادات وزارة الثقافة والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.