«تريو» بين مصطفى قمر وحماقي وإيهاب توفيق في حفل زفاف إياد قمر «فيديو»

احتفل الفنان مصطفى قمر بزفاف نجله الكبير «إياد»، منذ قليل، بحضور نخبة من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي، الحفل اقتصر على أهل وأصدقاء مصطفى قمر من الفنانين بينهم حميد الشاعري ومحمد حماقي وايهاب توفيق.

وخلال الحفل، أدى مصطفى قمر ومحمد حماقي وإيهاب توفيق، أغنية إيهاب توفيق الشهيرة على «كيفك ميل» سويًا.

يذكر أن إياد ابن الفنان مصطفى قمر كان ظهر معه في فيلم «قلب جريء» الذي قدمه عام 2002 بجانب ياسمين عبد العزيز وحسن حسني وأحمد عيد وعبدالله مشرف ولقاء الخميسي ورامى وحيد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد البيه واخراج محمد النجار، ولكن لم يتجه «إياد» إلى التمثيل ولكنه اختار العزف على آلة الجيتار وظهر مع والده فى إحدى حفلاته السابقة وهو يعزف على الجيتار.

كان الفنان مصطفي قمر شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «فارس بلا جواز» والذي شارك فى بطولته بجانب سليمان عيد ومحمد ثروت وطارق عبدالعزيز وطارق الإبياري وعدد من الفنانات اللاتي كن ضيفات شرف ومنهم ويزو وداليا مصطفى وبشرى ونانسي صلاح، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس وبيومى فؤاد.

كما قدم أغنية مؤخرا كانت فريدة من نوعها حيث إنه قدم أغنية بعنوان «زحمة الأيام» والتي قدمها بالتعاون مع حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس وهى من كلمات سامح العجمى وألحان أشرف سالم وتوزيع نديم الشاعري وكان قمر قد صرح للوطن بأن تلك الاغنية واحدة من اهم اغنياته بسبب كلماتها وفكرتها.