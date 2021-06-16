مصطفى قمر يحتفل بزفاف ابنه الأكبر اليوم.. ودعوات محدودة بسبب كورونا

يستعد الفنان مصطفى قمر للاحتفال بزفاف ابنه الأكبر إياد، اليوم الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة.

ووجه بالفعل الفنان مصطفى قمر عددا من الدعوات إلى الأصدقاء والفنانين لحضور حفل الزفاف الذي سيقتصر فقط على الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين المقربين، وخاصة أن حفل الزفاف سيراعى فيه اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، ولهذا الأمر اكتفى الفنان مصطفى قمر بالمقربين فقط في حفل الزفاف.

يذكر أن إياد ابن الفنان مصطفى قمر كان قد ظهر معه في فيلم «قلب جريء» الذي قدمه عام 2002 بجانب ياسمين عبد العزيز وحسن حسني وأحمد عيد وعبدالله مشرف ولقاء الخميسي ورامى وحيد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد البيه واخراج محمد النجار .

ولكن مؤخرا لم يتجه إياد إلى التمثيل ولكنه اختار العزف على آلة الجيتار وظهر مع والده فى إحدى حفلاته السابقة وهو يعزف على الجيتار.

مسلسل فارس بلا جواز

يذكر أن الفنان مصطفي قمر كان قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «فارس بلا جواز» والذي شارك فى بطولته بجانب سليمان عيد ومحمد ثروت وطارق عبدالعزيز وطارق الإبياري وعدد من الفنانات اللاتي كن ضيفات شرف ومنهم ويزو وداليا مصطفى وبشرى ونانسي صلاح، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس وبيومى فؤاد.

أغنية زحمة الأيام

أما على صعيد الغناء فقدم الفنان مصطفى قمر أغنية مؤخرا كانت فريدة من نوعها حيث إنه قدم أغنية بعنوان «زحمة الأيام» والتي قدمها بالتعاون مع حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس وهى من كلمات سامح العجمى وألحان أشرف سالم وتوزيع نديم الشاعري.