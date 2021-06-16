وصفها بجميلة الجميلات.. مصطفى قمر يقابل طليقته بحفل زفاف نجله

بعد مرور 4 سنوات من الانفصال، تقابل الفنان مصطفى قمر، مع زوجته غادة عيسى، في حفل زفاف نجلهما الأكبر إياد المقام حاليا بالقاهرة.

«قمر وغادة» كانت تعد واحدة من أهم قصص الحب التي أشعلت الوسط الفني والغنائي في تسعينيات القرن الماضي، وتكللت الزيجة بميلاد طفلين، وهما إياد الذى يحتفل بزفافه اليوم، في حفل مقتصر على الأهل والأصدقاء، وتيام الذى اصبح حاليا فنان وقدم عدد كبير من الاعمال الدرامية أهمها خيانة عهد مع الفنانة يسرا العام الماضي.

قمر وصف زوجته غادة عيسى عقب زواجه منها في عام 1993 بحوار مجلة أخبار النجوم، بأنه تجوز جميلة الجميلات التي أنعم الله عليه بها وبعدها بعام، رزق منها بنجله إياد ثم في عام 1996 رزق بتيام.

انفصل قمر وغادة في عام 2017، بعد أن أعلن قمر زواجه من سيدة أخرى، تدعى غادة أيضا، وتزوج منها في 2016 وقال عنها في إحدى مقابلاته «ومن أول يوم عرفتها فيه، وهي بتدفعني للأمام.. وإني مكسلش.. دايمًا تقولي خلي عندك طاقة إيجابية.. وخلي دايمًا الباور موجود».

يقام حاليا حفل زفاف اياد بحضور نخبة من نجوم الفن والغناء منهم محمد حماقي وايهاب توفيق وادوارد

يذكر أن إياد ابن الفنان مصطفى قمر كان قد ظهر معه في فيلم «قلب جريء» الذي قدمه عام 2002 بجانب ياسمين عبد العزيز وحسن حسني وأحمد عيد وعبدالله مشرف ولقاء الخميسي ورامي وحيد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد البيه وإخراج محمد النجار.

ولكن مؤخرا، لم يتجه إياد إلى التمثيل، لكنه اختار العزف على آلة الجيتار وظهر مع والده في إحدى حفلاته السابقة وهو يعزف على الجيتار.