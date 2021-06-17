سمك «السافوليا».. بديل فسفوري للجمبري والأستاكوزا بـ60 جنيها للكيلو

رحلة البحث عن وجبة لذيذة من المأكولات البحرية غنية بالفسفور، قد تدفع الكثيرين للذهاب إلى مناطق بعيدة، سواء القيام برحلة صيد بالبحر، أو التسوق من أشهر الأماكن التي توفر أنواع أسماك مختلفة، وخلال ذلك يشاهد محبو الأسماك أصنافاً وأشكالاً كثيرة للأسماك، منها ما هو معروف وأخرى لا يعرفها الكثيرون، وعادة ما يلجأ البعض إلى شراء الأسماك المعروفة، التي يجيدون تجهيزها على موائد طعامهم.

وفي محافظة البحيرة، خاصة المناطق الساحلية بها، تشتهر سمكة «السافوليا»، وهو نفس النوع المعروف باسم سمك «موسى»، وتعتبر هذه النوعية من الأسماك أفضل مصدر للفسفور، بعد الجمبري والأستاكوزا، إلا أنها تتميز بانخفاض سعرها، مقارنةً بالأنواع الأخرى، التي قد تكون باهظة الثمن.

سمك «السافوليا» معروف لدى الكثيرين من محبي الأسماك، ويقبل على شرائه سكان الوجه البحري بكثافة، وسعره متوسط مقارنةً بأصناف أخرى كثيرة، فيما يرتفع سعره بأسواق القاهرة والجيزة والوجه القبلي، ويتميز بطعمه اللذيذ، وطرق طهوه المختلفة، وتوافره بالأسواق معظم شهور السنة، على عكس أصناف أخرى تظهر في أوقات معينة من العام، وتختفي باقي الشهور.

«سافوليا، سولي، غطيان، وموسى»، جميعها أسماء لنوع واحد من الأسماك، ويقول «عيد ظريف»، مسؤول بنقابة الصيادين في إدكو بمحافظة البحيرة، إن هذا النوع من الأسماك معروف لدى العامة باسم سمك «موسى»، ويحظى بشهرة واسعة في محلات الأسماك بالوجهين القبلي والبحري، أما في مدن القناة معروف باسم «غطيان»، ولا يعرف أحد السبب الرئيسي لإطلاق هذا الاسم عليه، أما في البحيرة والإسكندرية يطلق عليه الأهالي اسم «سافوليا»، وهو الاسم الأشهر لهذا النوع في المدن الساحلية، ولهذا النوع من الأسماك شهرة عالمية، حيث يطلق عليه الأجانب اسم «سولي»، ويقبلون على شرائه وتناوله في المطاعم الكبرى، أثناء رحلاتهم السياحية.

وتابع «ظريف» أن سمكة «السافوليا» يتم تنظيفها من الجانبين، وليس جانب واحد، وذلك لضمان إزالة جميع القشور البسيطة والشوائب العالقة بجسم السمكة، وهي غريبة في شكلها عن باقي أصناف الأسماك، ويتم صيدها من سواحل البحر المتوسط، ولها طرق كثيرة للطهي، يمكن قليها في الزيت، أو شوائها بالزبد، ولكن يفضلها أهالي البحيرة، خاصة رشيد وإدكو، مقلية مع وضع «شكمبة» عليها، وهي عبارة عن بهارات للسمك بالخل والثوم.

وقال «أحمد أبو هاشم»، صاحب محل أسماك، إن سعر «السافوليا» بأسواق المدن الساحلية لا يتجاوز 60 جنيهاً للكيلو، فيما يتراوح سعرها بالأسواق البعيدة والهايبرات ما بين 80 و100 جنيه، معتبراً أنه رقم كبير لا يرضاه سكان رشيد وإدكو وكفر الدوار، فيما تجده موجود ببعض أسواق الإسكندرية، أما في سوق الأنفوشي، فيقل ثمنه عن ذلك بكثير.