تعرف على 8 أنواع من الأسماك السامة يحظر صيدها وبيعها

كشف تقرير لهيئة الثروة السمكية عن عدد من الأسماك السامة التي يحظر صيدها واستهلاكها، والتي تطبق وزارة التموين القانون على كل من يخالف صيدها وبيعها بعقوبة طبقا لنص المادة رقم 3 من القانون رقم 48 لسنة 41، والتى تنص بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45، وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.

أما أنواع الأسماك فهي كالتالي:

القراض أو الأرنب

تنتشر فى عدد من المصايد البحرية وهي البحر الأحمر وخليج السويس والمتوسط، وهى تشبه أسماك الفراشة وتحتوي على أخطر أنواع السموم وهو سم النيرودوكسين و تتراكم المادة السامة فى أسنانها بسبب تحلل غذائها الذى يشمل نوعاً من الطحالب الخضراء السامة.

وتوجد المادة السامة تحت الجلد وقرب الأحشاء والخياشيم والمناسل وبجانب النخاع، وكبد هذه السمكة كبير الحجم وسام جداً ولا توجد هذه المادة السامة فى اللحم.

سمكة العقرب

وتتواجد بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وفى المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية وتوجد أيضاً بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط ما بين الإسكندرية، ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد.

سمكة القط

تتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط، وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية ويتواجد السم بها تحت الشوكة الموجودة بالصدر قرب الزعنفة الصدرية.

البالون

وتتواجد بكثرة فى المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وهى سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون وتسمى فى بعض مناطق البحر الأحمر بسمكة البالون، ويتواجد السم بها فى الجلد، والأحشاء الداخلية.

دجاجة البحر

وهذا النوع لديه أسماء متعددة منها السمكة المخططة والسمكة الأسد والسمكة النارية أو الفراشة والسمكة الريشة، وتوجد فى البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وهى مشهورة بألوانها وشكلها ولها القدرة الكبيرة على التخفى وهذا ظاهر من ألوانها وشكلها المخطط ويوجد السم بها أسل كل شوكة على ظهرها.

سمكة البقرة أو الرقيطة

تتواجد بالبحر المتوسط، وتباع بالأسواق العامة بالإسكندرية ودمياط وهناك أكثر من نوع شبيه بها متواجدة بالأسواق وتوجد فى البحر الأحمر خاصة فى مناطق الشعاب المرجانية ويوجد السم فى السمكة فى الشوكة السامة التى فى ذيلها.

البلامة

وتوجد بالبحر المتوسط، وتباع بأسواق العامة فى الإسكندرية، ويوجد السم بها أسفل كل شوكة موجودة على ظهرها.

الصخرية

توجد فى البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، وتوجد فى المياه قليلة العمق وخاصة فى الأماكن التى تكثر فيها الطحالب والصخور معاً وهى شبية إلى حد كبير بالصخور ويوجد السم بها فى الزعانف الظهرية والحوضية والشرجية المدعمة وعددها 13 على ظهرها و3 شرجية، أما زعنفتها الحوضية فتمتلكان شوكتان فى كل واحدة.