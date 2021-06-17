«بشارة»: مهرجان الإسماعيلية عاد رغم كل المعوقات

أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات من أجل عودة مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية من جديد، بعد توقفه العام الماضي.

ووصف «بشارة»، خلال كلمته أمام حفل افتتاح المهرجان، مساء اليوم الأربعاء، الإسماعيلية بأنها «بلد الصمود ومدينة المهرجانات»، مشيراً إلى أن الدورة الحالية يلتقي فيها صناع الافلام من دول العالم بثقافتها المختلفة، للتواصل فيما بينهم على أرض الإسماعيلية، لتقديم الثقافات المختلفة.

ورحب محافظ الإسماعيلية بوزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وضيوف مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، ومخرجي وصناع الافلام من كافة دول العالم.

وانطلق مساء اليوم الأربعاء، مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية في دورته الثانية والعشرين، بحضور وزيرة الثقافة، ورئيس هيئة قناة السويس، ومحافظ الإسماعيلية.

، وقال الناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس المهرجان، إنه في هذه الظروف الصعبة، تعرض المهرجان لعدد من العقبات بسبب فيروس كورونا، وأضاف أن وزيرة الثقافة عملت على مساندة المهرجان، وتذليل كافة العقبات لإقامة الدورة الحالية للمهرجان.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن الأفلام التسجيلية والقصيرة تعكس وبعمق هموم الإنسان وأسئلته الرئيسية، وأضافت أن «المجال السينمائي يحملنا في رحلة دائمة لاكتشاف الحقائق، وإلقاء الضوء على الأحلام والطموحات، وطرح القضايا سعياً للتغلب عليها».

واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها في افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية، بقولها إن الفنون بأنواعها، وسيلة للتواصل وبث التفاؤل بين الأفراد والجماعات.

وتم تأجيل الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية، التي كان من المقرر عقدها الشهر الماضي، بسبب جانحة كورونا، إلى أن تقرر انعقاد المهرجان في الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجاري، وسط إلإجراءات الاحترازية المعمول بها للوقاية من فيروس كورونا.