توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي

وصل عدد من النجوم إلى حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصير من بينهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، السيناريست تامر حبيب بالإضافة إلى الإعلامية بوسي شلبي بجانب عدد من قيادات وزارة الثقافة.

وحرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم، على تحية أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي يتم تكريم اسمها في حفل افتتاح الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الإسماعيلية السينمائي.

وتنطلق بعد قليل فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي تمتد فعالياته حتى 22 يونيو الجاري.

مجدي الطيب ينتقد تكريم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

يذكر أنّ المخرج مجدي الطيب، قد انتقد تكريم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وكتب مجدي الطيب، عبر حسابه على «فيسبوك» قائلا: «تكريم في المهرجان الخطأ، لفتة طيبة أن تبادر إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بتكريم الفنانة رجاء الجداوي، في الدورة 22، التي تنطلق مساء الأربعاء المقبل، لكن مع احترامي وتقديري للمهرجان، وللفنانة المحترمة، صاحبة المسيرة الطويلة، والإنجاز الفني المشهود».

وأضاف الطيب: «أرى أنه كان من الأفضل تكريمها في واحد من مهرجانات السينما المتخصصة في الأفلام الروائية الطويلة، وليس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي كان ينبغي عليه الاهتمام بتكريم رواد السينما التسجيلية والقصيرة والتحريك فقط، وأمامنا الراحل شفيع شلبي كمثال قريب، حتى لو قيل إن المهرجان كرمها لكونها ولدت في مدينة الإسماعيلية، التي تستضيف فعالياته، رجاء الجداوي شاركت طوال حياتها في فيلم واحد قصير عنوانه أسانسير خمس نجوم، إخراج أشرف فايق».