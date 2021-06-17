تقرير: توقعات بتشغل السيارة الكهربائية الطائرة بحلول 2025

تشهد صناعة السيارات تطوراً هائلا حول العالم في ظل تغير المناخ والتحول من الاعتماد على السيارات التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، إلا أن الأمر لم يتوقف عند تطوير سيارة كهربائية فحسب، بل أن هناك طفرة صناعية تعمل الآن من أجل الابتعاد عن الأرض والهروب من المدن إلى الجو من خلال السيارات الكهربائية الطائرة.

وتعمل شركات حاليا على تطوير السيارات الكهربائية الطائرة، بهدف مساعدة سكان المدن على الهروب من الزحام المروري والتكدس، ومن بين هذه الشركات «هيونداي» و«جنرال موتورز».

وتوضح شركة هيونداي، أنه من الممكن أن تكون خدمة التاكسي الجوي متاحة في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2025، وفقاً لـ«رويترز».

وأشار خوسيه مونوز، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية بشركة هيونداي، إلى أنه من المتوقع أن تكون سيارات الأجرة الجوية متواجدة في المطارات الأميركية الرئيسية بحلول عام 2028 وربما قبل سنة 2025.

فيما يرى مسؤول تنفيذي في جنرال موتورز، أن تواجد سيارات أجرة طائرة قد يستغرق حتى عام 2030، للتغلب على العقبات التقنية والتنظيمية والوصول إلى التسويق التجاري.

وتشير التوقعات إلى أن يصل سوق السيارات الطائرة إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقا لما جاء في تقرير The Global and China Flying Car Industry Report, 2020-2026، وأن نحو 60٪ من سكان العالم سيهاجرون إلى المدن، ما قد يتسبب في التكدس والضغط الكبير على النقل البري في المناطق الحضرية، وسيعمل على زيادة الطلب على التنقل الجوي الحضري لمسافات قصيرة بشكل كبير.

وتأتي الشركات الأميركية في المقدمة من حيث التطلع والسعي لتطوير السيارات الطائرة، ثم بعد ذلك الشركات الصينية، وتتوقع الكثير من الشركات أن يكون طرح السيارات الطائرة في عام 2025.

وعن السيارات الكهربائية «eVTOL»، وهو نوع من الطائرات التي تستخدم الطاقة الكهربائية للتحليق والإقلاع والهبوط عموديًا، جاءت هذه التكنولوجيا بفضل التطورات الكبيرة في الدفع الكهربائي «المحركات والبطاريات وأجهزة التحكم الإلكترونية»، والحاجة المتزايدة للمركبات الجديدة للتنقل الجوي في المناطق الحضرية: التاكسي الجوي، ويتم تطوير الأمثلة من قبل شركات مثل بوينغ وإيرباص ووكالة ناسا.

وكشفت دراسة لـ«مورغان ستانلي»، عن أن سوق الطائرات الحضرية ستواصل النمو خلال العقد الحالي ثم تزدهر عالمياً لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040.