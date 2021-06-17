5 مميزات جديدة من واتساب لهواتف آيفون وأندرويد.. تعرف عليها

أعلن تطبيق واتساب أنه يعمل على إضافة عدد من الميزات لكل من Android و iOS، حيث ذكر موقع the indian express أن الشركة أكدت مؤخرًا أنها ستوسع ميزة الرسائل المختفية وستضيف أيضًا خيار "العرض مرة واحدة"، ومن المتوقع أيضًا إضافة ميزة الاتصال إلى إصدار الويب من واتساب.

وكشف رئيس الشركة ويل كاثكارت مؤخرًا أن الدعم متعدد الأجهزة سيصل إلى المنصة قريبًا.

واستعرض الموقع 5 مميزات يعمل واتساب على إضافتها الفترة القادمة:

1-وضع الاختفاء

يقدم واتساب WhatsApp بالفعل ميزة الرسائل المختفية، وهو يخطط الآن لتوسيع هذه القدرة.

في مقابلة مع WaBetaInfo، أكد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أن واتساب سيقدم وضعًا للاختفاء، والذي سيتيح لك تمكين اختفاء الرسائل عبر جميع سلاسل محادثات الدردشة، ولكن حاليًا تحتاج إلى تشغيل ميزة الاختفاء يدويًا (لكل دردشة)، ولكن بمجرد تمكينه، فإنه يسمح بحذف الرسائل بعد فترة زمنية محددة.

و لم تقدم الشركة تفاصيل حول ما إذا كان المستخدمون سيحصلون على خيار المؤقت مع وضع الاختفاء الجديد.

2- ميزة العرض مرة واحدة

أكد زوكربيرج أيضًا أن واتساب لديها خطط لإضافة ميزة "العرض مرة واحدة" ، والتي ستسمح للمستخدمين بمشاركة الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن رؤيتها مرة واحدة فقط، وهذا مشابه لميزة الصور أو الفيديو المختفية في Instagram.

لذلك عندما ترسل صورة إلى أي شخص وستختفي من الدردشة عندما يراها المستلم، ولن يتم تشغيل هذه الميزة افتراضيًا.

3- دعم أجهزة متعددة

يختبر واتساب دعمًا متعدد الأجهزة منذ شهور، وقد أكد أخيرًا أنه سيصل قريبًا، ووفقًا لتقرير صادر عن WaBetaInfo، سيدخل الدعم في الإصدار التجريبي العام "في الشهر أو الشهرين المقبلين".

و أكد الرئيس التنفيذي لشركة Facebook أيضًا أن ميزة الأجهزة المتعددة لن تضر بالتشفير من طرف إلى طرف الذي يقدمه تطبيق المراسلة جميعًا للمحادثات الشخصية، فبمجرد تلقي هذه الميزة، ستتيح لك تسجيل الدخول إلى حساب WhatsApp الخاص بك على أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت، وبمجرد تسجيل الدخول إلى نفس الحساب في جهاز آخر، يتم تسجيل الخروج تلقائيًا من الجهاز الأول، وفقًا للتقارير السابقة.

ويمكن للمستخدمين حاليا تسجيل الدخول إلى حساب WhatsApp الخاص بهم على جهاز واحد.

4- مكالمات المجموعة الفائتة

يتردد أيضًا أن واتساب يعمل على ميزة تتيح لك الانضمام إلى مكالمات جماعية ربما فاتتك، فإذا دعاك شخص ما للانضمام إلى مكالمة جماعية ولم تتمكن من الانضمام في تلك اللحظة، فستحصل على خيار الانضمام لاحقًا إذا لم تنته المكالمة.

تم رصد نفس الميزة سابقًا في الإصدار التجريبي من Android في أكتوبر 2020 ، والآن يقوم WhatsApp باختبارها لمستخدمي iOS.

5- ميزة اقرأ لاحقاً

تعمل الشركة المملوكة لـ Facebook أيضًا على ميزة "اقرأ لاحقًا" ، وستحل هذه الميزة محل ميزة الدردشات المؤرشفة الحالية ولن تعيد الدردشات المؤرشفة في الجزء العلوي من تطبيق المراسلة.

في الوقت الحالي عند أرشفة أي محادثة في WhatsApp، يخفيها التطبيق في قسم الأرشيف، ولا تراها في الجزء العلوي من جميع الدردشات، ومع ذلك عند وصول رسالة جديدة ، تنبثق الدردشة المؤرشفة تلقائيًا في الجزء العلوي من الشاشة.

ومع ميزة القراءة لاحقًا الجديدة ، يريد WhatsApp التخلص من هذه الانقطاعات.