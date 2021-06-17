صفر كورونا.. دول ومحافظات دون حالات جديدة بعد حملات التطعيم

تأثير حملات التطعيم باللقاحات المطورة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بدأ في الظهور لدى العديد من الدول التي سجلت صفر إصابات بالعدوى سواء على نطاق البلد كاملة، أو عدد من ولايتها أو محافظاتها، خلال الأسبوع الأخير، بعد أن بدأت الدول في تطعيم أعداد كبيرة من سكانها.

الجزائر صفر إصابات بكورونا في 21 ولاية

في الجزائر، أعلنت وزارة الصحة الاثنين الماضي، عن تسجيل صفر إصابات بعدوى فيروس «كوفيد 19» في 21 ولاية، بحسب بيان الوزارة، مضيفة أن هناك نحو 17 ولاية أخرى سجلت 9 إصابات فقط، و10 ولايات سجلت نحو 10 حالات إصابة بعدوى الفيروس المستجد.

محافظتان مصريتان بدون إصابات جديدة

وشهدت مصر خلال الأسبوع الماضي، تسجيل محافظتي شمال وجنوب سيناء صفر إصابات بعدوى فيروس كورونا؛ إذ أعلنت صحة شمال سيناء، عن عدم تسجيل أي حالات إصابة بـ«كوفيد 19»، فضلا عن 3 حالات شفاء، وحالة وفاة وحيدة، فضلا عن 12 داخل المستشفيات، و32 في العزل المنزلي.

وفي نفس التوقيت، أعلن محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أن أعداد إصابات كورونا في المحافظة تراجعت بشكل كبير، إلى أن وصلت لصفر، لافتا إلى أنه مؤشر جيد، خاصة مع بدء موسم السياحة، وهو ما يفيد في تنشيطها مجددًا.

3 محافظات أردنية بدون إصابات جديدة

وكذلك سجلت 3 محافظات في الأردن، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، وهم «العقبة، الطفيلة، مادبا»، فضلا عن محافظات «معان، عجلون، الكرك، جرش»، الذين سجلوا ما يقل عن 10 إصابات بعدوى «كوفيد 19»، بحسب بيان الحكومة.

تسجيل لقاح كورونا

وفي الأسبوع الأخير، شهدت إسرائيل لأول مرة منذ تفشي عدوى جائحة كورونا، يوم كامل بدون إصابات بـ«كوفيد 19»، يوم السبت الماضي، بحسب بيان الصحة الإسرائيلية، كما تراجعت أعداد الإصابات بها إلى 230 حالة.