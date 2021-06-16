أعلنت وزارة الصحة والسكان شروط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان، ودعت الوزارة في منشور لها المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وقالت الوزارة إنه على المواطنين عدم الخوف من لقاحات كورونا وأعراضها الجانبية بسيطة ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب. ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير شروط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان.

شروط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان

واستعرضت وزارة الصحة والسكان شروط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان، وقالت إنه من ضمن خطوات التسجيل التي يمر بها المواطن خلال عملية التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، الموافقة على تلقي اللقاح تحت تصريح الطوارئ ويشمل اسم اللقاح، والاسم الرباعي للشخص، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، محل الإقامة ورقم الهاتف الخاص به.

وتابعت أن هناك بعض الموافقات التي يقر عليها المواطن وهي تلقي دورة تطعيم كاملة، مكونة من جرعتين، وأن يكون على علم بأن اللقاح تم منحة رخصة الاستخدام الطارئ فقط، مشيرة إلى موافقة المواطن أيضا على العلم بجميع الآثار الجانبية والمضاعفات المحتملة، والمرتبطة بتلقي اللقاح وبكل المخاطر والفوائد المحتملة، والمرتبطة بتلقي اللقاح.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.