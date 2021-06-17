محمد حماقي يحيي حفل زفاف نجل مصطفى قمر «صور»

أحيا المطرب محمد حماقي حفل زفاف إياد، نجل الفنان مصطفى قمر، والعروس سارة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

وأقيم الحفل بحديقة أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، وقدم محمد حماقي عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية والمميزة التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية بين العروسين ونجوم الأغنية، ممن تواجدوا لتهنئة مصطفى قمر.

وحضر حماقي بكامل فرقته، وقدم أغاني «نفسي أبقي جنبه، وقدام الناس، ومابلاش، وأحلى حاجة فيكي، وليه بيلموني ليه، ومن البداية، ويا ستار، وكان وكان، وواحدة واحدة»، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة «يانسيم حبيبي نسم»، التي أهداها للعروسين.

وتخلل فقرة محمد حماقي بعض الأغنيات التي قدمها عدد من نجوم الأغنية مجاملة للعروسين، منهم إيهاب توفيق، وهشام عباس، وحميد الشاعري، وحمادة هلال، ومحمدنور، وغيرهم.

وكان ضمن الحضور هاني سلامة، وتومة، ومحمد رجب، المنتج حمدي بدر، مدير أعمال محمد حماقي، وإدوارد، ولقاء سويدان.