وزير قطاع الأعمال: سعر شحن السيارات الكهربائية 169 قرشا لكل كيلو وات

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، عن تفاصيل سعر الكهرباء التي سيتم شحن السيارات الكهربية بها، مؤكدًا أن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر أعلن أن سعر توريد الكهرباء من شركات إنتاج الكهرباء المختلفة للمحطات 121 قرشًا لكل كيلو وات ساعة.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الكهرباء وضعت حدًا أعلى لسعر الكهرباء تلتزم به شركات شحن السيارات الكهربية في محطاتها ليصل سعر الكيلو وات ساعة لـ169 قرشًا.

وتحدث عن المقارنة في استهلاك الوقود والكهرباء بين السيارات التقليدية وسيارات الكهرباء وأن كل 10 آلاف كيلو تقطعها السيارات الكهربية توفر 4500 جنيه مصروف وقود لنفس المسافة من السيارات التقليدية.

وأوضح أن هناك 1800 جنيه أخرى توفرها السيارات الكهربية كمصاريف للصيانة نظرًا لعدم تغييرها الزيت ولعدم وجود سيور وبوجيهات وفلاتر، مشيرًا إلى أن السيارة الكهربية توفر 6300 جنيه كل 10 آلاف كيلو وأنه خلال سير مسافة الـ300 ألف كيلو بالسيارة الكهربية والتي تمثل عمر السيارات التقليدية «الجازولين» تحصل على وفر مادي قيمته 180 ألف جنيه.

ونفى وزير قطاع الأعمال، ما تردد عن تغيير محرك السيارات الكهربية، وأن ذلك لا يحدث مطلقًا نظرًا لعدم وجود حركة داخل الماتور لأنه ماتور كهربي، مشيرًا إلى أن البطارية نفسها مضمونة لمسافة 500 ألف كيلو، حيث تنزل كفاءتها بعد هذه المسافة 70%.