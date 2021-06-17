وزير قطاع الأعمال: سعر السيارة الكهربائية يبدأ من 290 ألف جنيه

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن السيارات الكهربائية التي سيجري طرحها بسعر مناسب، لافتا إلى أن السيارة جرى تجربتها منذ أسبوعين.

وأضاف أن مصر لديها شركتين، أولها انفنيتي التي تمتلك 75 محطة، بإجمالي 140 محطة شحن، وستتواجد شركة أخرى بعد حل المشكلات الخاصة بها، لافتا إلى أن وزارة المالية تقدم دعما على بيع السيارات الكهربائية الملاكي والأجرة، مبينا أن سعرها سيبدأ من 290 ألف، وتصل إلى 400 ألف جنيه.

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «mbc مصر» اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن البطارية مداها 250 كيلو، وهي تناسب الشخص الذي لا يتحرك كثيرا، وبالتالي لن تحتاج إلى شحن كثير بقدرة 38 كيلووات، أما 51 كيلووات بمدى 400 كيلو فتناسب فئة أخرى، أما 61 كيلووات، مداها 900 كيلو تناسب فئة أخرى.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الحرارة في مصر التي تصل إلى 30 درجة في الصيف، و15 درجة في الشتاء رائعة، وتناسب السيارة الكهربائية، مبينا أن السيارة يمكن شحنها من فيشة البيت، لكنها تحتاج وقت أطول من الفيش المجهزة التي ستوفرها الدولة، وستحتاج الفيشة في المنزل تجهيز بـ400 جنيه، إضافة إلى ثمنها بـ4600 جنيه.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن هناك شحن بالتيار المباشر في المحطات من خلال جنب السيارة اليمين، مبينا أن هناك ضمان على البطارية لـ500 ألف كيلو وبعد هذه الكمية تنخفض قدرتها إلى نسبة 70%.