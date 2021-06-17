مميزات السيارات الكهربائية الجديدة: «مبتغيرش زيت وفلاتر وبوجيهات»

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70» المقرر بدء إنتاجها منتصف العام المقبل بواسطة شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال السيارات الكهربية.

وتستعرض «الوطن» مميزات وحوافز وفوائد استخدام السيارات الكهربية كما يلي:

1- الفرق في السعر بين السيارات الكهربية والسيارات التقليدية يمكنك الحصول على قيمته بعد استهلاك 300 ألف كيلو بالسيارة كتوفير في الوقود.

2- توفر مصاريف الصيانة حيث لا تخضع لصيانة دورية.

3- تغيير أماكن الإطارات الخاصة بها عند السير 7000 كيلو «اللي ورا تطلعه قدام واللي قدام ترجعه ورا».

4- تغير تيل الفرامل كل 30 ألف كيلو.

5- كل 10 آلاف كيلو تقطعها السيارات الكهربية توفر 4500 جنيه مصروف وقود لنفس المسافة من السيارات التقليدية.

6- توفر 1800 جنيه أخرى مصاريف صيانة كل 10 آلاف كيلو مقارنة بالسيارات التقليدية.

7- لا تغير الزيت ولا يوجد فيها سيور وبوجيهات وفلاتر وبالتالي توفر مصاريف تغيير الزيت والبوجيهات والسيور والفلاتر.

8- خلال سير السيارة الكهربية مسافة 300 ألف كيلو والتي تمثل عمر السيارة التقليدية «الجازولين» تحصل على وفر مادي قيمته 180 ألف جنيه.

9- لا يتم تغيير الماتور الخاص بها.

10- البطارية مضمونة لمسافة 500 ألف كيلو حيث تنزل كفاءتها بعد قطع هذه المسافة 70%.

11- تساعد على خفض التلوث في الهواء لنسبة تصل لـ80%.

12- التنسيق مع وزارة المالية لتقديم حافز مادي لمشتري المركبات الكهربائية.

13- التنسيق مع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة للكهرباء تصل لـ169 قرش لكل كيلو وات.

14- إتمام إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية والهجين من قبل وزارة الداخلية.

15- تحديد بعض الأماكن المقترحة لتكون محطات عامة لشحن السيارات الكهربائية سواء في مواقف التاكسي او الساحات والجراجات العامة والمراكز التجارية.

16- تقديم خدمات البيع والصيانة للسيارة الكهربائية "نصر E70" عن طريق الشراكة مع إحدى الشركات الكبرى.

17- إنشاء وإدارة محطات الشحن العامة بعدد 3000 محطة مزدوجة بالشراكة مع إحدى الشركات الكبرى التابعة للقطاع الخاص.

18- تطوير مجال البحوث الخاصة بتكنولوجيا المركبات الكهربائية بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة الكبرى.