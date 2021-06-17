أمن القاهرة يضبط شخصا تعدى على جارته بالضرب في السلام

أعلنت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهودها لكشف ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن مقطع فيديو يتضمن اعتداء أحد الأشخاص على سيدة، تبين بالفحص إبلاغ قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمية بدائرة القسم، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم بتضررها من جارها، مقيم بذات العنوان، لتعديه عليها بالضرب؛ لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة.

وأوضحت الداخلية في بيانها، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنوا من ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وعلل إقدامه على ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما؛ لكونه مستأجر أحد المحال التجارية من زوج المُبلغة بذات العقار محل سكنهم، واتهمها بافتعال المشكلات معه، لإجباره على ترك المحل المشار إليه، بالرغم من عدم إنتهاء مدة العقد، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.