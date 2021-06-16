عاجل.. «الداخلية» تعلن عن تفاصيل ضبط شاب تحرش بفتاة وضربها بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمناً تعدى سائق مركبة «توك توك» على إحدى الفتيات بالضرب أمام نادي الصيد بالطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل إلى المجني عليها وتبين أنها (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) وباستدعائها حضرت وقررت بأنها حال سيرها بمحل الواقعة المشار إليه، قام سائق مركبة «توك توك» بمعاكستها ولدى معاتبته تعدى عليها بالسب والضرب بالأيدي «دون إصابات».

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمتابعة صفحات الوزارة (تويتر - يوتيوب - إنستجرام) أو تحميل تطبيق التليفونات المحمولة (خبرى - خدمات إلكترونية).