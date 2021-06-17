كل ما تحتاج معرفته عن سعر ومواصفات السيارة الكهربائية «نصر E70»

خلال الـ24 ساعة الماضية، بحث المصريون عن سعر ومواصفات السيارة الكهربائية نصر E70، بعد ساعات من إطلاقها بمؤتمر صحفي يوم أمس، بحضور وزراء قطاع الأعمال، الصناعة والكهرباء.

وشغل سعر ومواصفات السيارة الكهربائية نصر E70، حيزاً من اهتمام الراغبين في اقتناء سيارة العُمر، حيث قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن السيارة الكهربائية نصر E70، ستطرح رسمياً في يوليو 2022، عبر إنتاج أول 100 سيارة نصر E70.

السيارة الكهربائية نصر E70، خضعت لاختبارات استمرت 3 أشهر، بحسب ما صرح به هاني الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن سعر السيارة الكهربائية نصر E70 يتراوح بين 320 و370 ألف جنيه مصري.

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية «نصر E70»

تصل نسبة المكون المحلي في السيارة الكهربائية نصر E70 إلى 55%.

سرعة السيارة الكهربائية المصرية نصر E70 تصل لـ145 كيلو مترا في الساعة والشحنة الواحدة تصل قدرتها لـ400 كيلو متر.

يتراوح سعر السيارة الكهربائية نصر E70 بين 320 و370 ألف جنيه مصري.

يصل سعر شحن السيارة الكهربائية نصر E70 إلى 1.76 جنيه/ كيلووات في الشحن البطيء و3.76 جنيه للشحن السريع.

يمكن شحن السيارة الكهربائية نصر E70 في المنزل، لكن تحتاج قوة ضغط عال، ما يساوي الكهرباء اللازمة لتشغيل 3 أجهزة تكييف.

السيارة الكهربائية نصر E70 ستخضع لعمليات تجارب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر في مختلف الأجواء المصرية ومع مختلف السائقين.

موعد اختبار السيارة بالشوارع المصرية من اول يوليو 2021.

تم استيراد 13 سيارة لتجربتها منها 9 سيتم اختبارها من خلال سائقين مرشحين من قبل شركة أوبر.

أماكن شحن السيارة الكهربائية نصر E70 في مصر

أعلنت وزارة قطاع الأعمال، عن توفير أماكن للشحن للسيارة الكهربائية نصر E70 بمختلف أنواع الشواحن بالمحطات العامة الحالية في نحو 75 محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70.

الطاقة الإنتاجية للسيارة نصر E70 تستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.