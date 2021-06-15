عاجل.. إطلاق السيارة الكهربائية المصرية «نصر E70» غدا

تعقد وزارة قطاع الأعمال العام، مؤتمرا صحفيا غدا، لإطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70»، التي سيجري إنتاجها بشركة النصر للسيارات.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان، إن إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70» بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، غداً الأربعاء، بمحطة شحن انفينتي في Walk of Cairo بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وتستعد الشوارع المصرية، لاستقبال أول سيارة كهربائية مصرية الصنع في عام 2022، بعد بدء التجارب العملية لاختبار السيارة «E70» الصينية بمدى ملائمتها للأجواء المصرية.

توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

ويأتي صناعة أول سيارة كهربائية في إطار توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر يأتي بعد توجيهات رئاسية وتسعى وزارة قطاع الأعمال إلى توطين الصناعة على أن يبلغ نسبة المكون المحلي في السيارة المصرية «نصر» نحو 58% في المرحلة الأولى على أن ترتفع على مدار سنوات التنفيذ وتبدأ أسعارها من 290 ألف جنيه على أن تٌُطرح منها ثلاث فئات حسب وفقا لقدرة البطارية ومدي السير.

وتعمل اللجنة المشكلة لتنفيذ المنظومة من وزارتي قطاع الأعمال والتنمية المحلية، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية تعمل حاليا على اختيار الأماكن المقترحة لتدشين محطات الشحن الكهربائي المستهدف أن يتم إنشاء نحو 3000 محطة شحن.

وقال مصدر باللجنة التنفيذية لتنفيذ مشروع السيارة الكهربائية، إن هناك حوافز سيتم الإعلان عنها قريبا لتشجيع المواطنين وأصحاب السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي لإحلال سيارتهم بسيارات كهربائية جديدة.

وأكد لـ«الوطن»، أن من بين الحوافز الجديدة دعم حكومي بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشتري وفقا لضوابط محددة، بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، ومشروع إحلال التاكسي الأبيض بسيارات كهربائية أسوة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض في عام 2008.