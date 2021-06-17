«تعليم شمال سيناء» تعلن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عنها بداية الأسبوع المقبل، وأنها ستظهر السبت أو صباح الأحد.

وأضاف رضوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عملية التصحيح من خلال فريق من الخبراء جارية، ولن يكون هناك أي تقاعس بشأن أي طالب، وسيتم فتح باب التظلمات لمدة ستحدد لاحقًا.

من جهة أخرى، انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، من الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، ونهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية، والتي تبدأ السبت المقبل.

4597 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء

وأوضح بيان ذكرته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبًا وطالبة موزعين على 24 لجنة على مستوى المحافظة.

وأضافت المديرية، أن من بين اللجان 12 لجنة للتعليم الصناعي تضم 2738 طالبًا وطالبة، 8 لجان للتعليم التجاري تضم 1146 طالبا وطالبة ، لجنة واحدة للتعليم الفندقي تضم 96 طالبًا وطالبة، و3 لجان للتعليم الزراعي تضم 617 طالبًا وطالبة.

وشدد وكيل التعليم بشمال سيناء، على تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف لجان الامتحانات، والحفاظ على التباعد بين الطلاب خلال الامتحانات وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات، فضلًا عن توقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، مناشدًا أولياء الأمور بعدم التواجد بالقرب من اللجان تجنبا لتوتر أبناءهم أثناء تأدية الامتحانات.