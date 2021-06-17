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مصر
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تقارير
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مجتمع مدني
وزير الإسكان لـ«مستثمرين سعوديين»: مرحبا بكم في مصر.. أمامكم فرص كبيرة
«الوزراء» يصدر 6 قرارات بتخصيص أراض من أملاك الدولة لمشروعات خدمية
ميناء الإسكندرية يصدر قرارا بتوحيد طريقة احتساب الحد الأدنى للتخزين
البداية من القليوبية.. «الري» تكشف تفاصيل تبطين «المساقي»
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مميزات السيارات الكهربائية الجديدة: «مبتغيرش زيت وفلاتر وبوجيهات»
قبل زيادة يوليو.. مرتبات ومعاشات معفاة من الضرائب نهائيا
خناقة «بوابين» في حدائق الأهرام.. وسائق توك توك يتعدى على سيدة «فيديو»
Dogs.. عرض على مسرح الجمهورية يتناول مشكلات كلاب الشوارع بمشاركة 21 ممثلا
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«لازم الدولة تأخذ حقها».. مشروع قانون لفرض ضرائب على إعلانات «فيسبوك»
سعفان: وضعنا ضوابط لتعيينات ذوي الإعاقة القادرين على العمل فقط
محمد سعفان: مصر خرجت من القائمة السوداء وتصريح إعلامي أعادها
وزير القوى العاملة: مش عيب تشتغل كهربائي أو سباك.. الرسول كان راعي غنم
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أسامة الأزهري: إشادة «يعقوب» برفاعي سرور أوقعت الكثير في شباكه
علي جمعة: الفتوى تختلف حسب 4 جهات لكن الأحكام النصية لا تتغير
أسامة الأزهري: ردود محمد حسين يعقوب أمام المحكمة كارثية
دعاء الاستخارة ودعاء قضاء الحاجة.. تعرف على نصيهما والفرق بينهما
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مجاهد: توزيع الكمامات والمطهرات على لجان الدبلومات استعدادا للامتحانات
موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة
وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 سلسة وبعيدة عن التعقيد
وزير التعليم لطلاب 3 ثانوي: وفرنا لكم مراجعات بالفيديو في جميع المواد
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الأكاديمية الوطنية تستقبل وفدا من الدفعة الثانية لمنحة ناصر للقيادة
نقيب المحامين: توريد 30 مليون جنيه من أتعاب المحاماة إلى خزينة النقابة
المعاش المبكر 2021.. اعرف كيفية تسوية الحقوق التأمينية بنص القانون
رئيس «الأعلى للإعلام» يتفق على التعاون مع وزير الاتصالات الجزائري
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حوادث
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ضحية «جزار السلام»: «ضربني عشان عارف أن زوجي مريض وأولادي صغيرين»
دفاع طبيب الأسنان: المجني عليهم يبتزون موكلي لدفع 10 ملايين جنيه
بعد شهادة حسين يعقوب.. كيف تعلم زعيم «داعش إمبابة» تصنيع المفرقعات؟
تعرف على عقوبة بيع المنتجات داخل المترو والقطارات: تصل للحبس
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تشغيل تجريبي لـ12 مكتبًا رقميًّا لخدمات نيابات الأسرة تمهيدًا لافتتاحها
رئيس المحكمة الدستورية: الرئيس السيسي أول من نبه عن خطر الإرهاب
تأجيل محاكمة «عامل» خطف وهتك عرض طالبة في حلوان
رئيس المحكمة الدستورية يطالب بإعداد برنامج لتدريس اللغة العربية لشباب القضاة
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على طريقة «جزيرة الشيطان».. خبير يحذر من سرقة مقتنيات السفن الغارقة
بعد اعترافه بالكبت الجنسي.. نفسي عن متحرش قطار الصعيد: مريض بيدوفيليا
حكاية «صباح».. قتلت زوجها وشقيقه وحماتها وسلفتها بالزرنيخ
حكاية جريمة.. كيف توصلت الشرطة لقاتل «فرحانة» وأطفالها من «آثار قدمه»؟
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المحافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
عمالقة الشرقية ونتائج الشهادة الإعدادية 2021.. أهم 8 أخبار بالمحافظات
«موهوبين القليوبية» تطلق مسابقة «30 يونيو حكاية شعب وبناء دولة»
مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم سيارة وموتوسيكل بطوخ
نتائج الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس في المحافظات
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«تعليم شمال سيناء» تعلن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021
أبرزها رفح الجديدة.. إنجازات الإسكان في شمال سيناء خلال 7 سنوات
عروس العريش «بعد هدية السيسى»: مش مصدقة نفسى شكرا والدي «سيادة الرئيس»
إحباط محاولة تهريب 6 كيلو من بذور «ماريجوانا» المخدرة بمطار شرم الشيخ
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«تعليم مطروح» تنهي استعداتها لامتحانات الدبلومات الفنية
شروط الحصول على قرض من صندوق التمويل العقاري بمطروح
تفاصيل معاش تكافل وكرامة بالإسكندرية.. 60 ألف حالة وبشروط
بدء تشغيل سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة بشوارع مطروح (صور)
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«أبو حديد» شال هم أولاده المعاقين بعدما هجرتهم أمهم: «محدش سأل فينا»
10 علامات لنقص الأكسجين بالدم.. أبرزها «صداع الرأس والأرق»
وكيل تعليم دمياط يتفقد أعمال المراجعة ورصد الدرجات بكنترول الإعدادية
حريق بمحل في دمياط.. والأهالي يسيطرون على الموقف
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مصرع سيدة في حريق شقة سكنية بأسيوط
إصابة طفل سقط من الدور الثالث بأسيوط.. «كان بيطل من الشباك»
إصابة 5 أشخاص في حادثي سير بسوهاج
بحضور ممثلى «الأزهر والأوقاف».. الاحتفال بذكرى تنصيب أسقف البحر الأحمر
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فن وثقافة
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ثقافة ومسرح
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غناء
ثقافة ومسرح
حورية فرغلي تعود للدراما التلفزيونية بـ«أيام وبنعيشها»
أول ظهور لـ مها أحمد عقب أزمتها مع «السقا» و«كرارة» (فيديو)
حورية فرغلي تعود للساحة الفنية بفيلم ومسلسل وعضو لجنة تحكيم
أول صور لوالدة هنا الزاهد بعد خروجها من المستشفى
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محمد هنيدي مذيع لأول مرة عبر شاشة المحور: برنامج جديد