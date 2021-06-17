بعد تشكيله برئاسة نفتالي بينيت.. ما هو الكابينت الإسرائيلي؟

وافقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في تصويت عبر الهاتف على تشكيل مجلس الوزراء الأمني الجديد، بمشاركة 12 مسؤولا حكوميا في هذه الحكومة.

ويضم التشكيل الجديد، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت «يمينا»، وزراء الخارجية يائير لابيد «يش عتيد» ، وزير الجيش بيني غانتس «أورق أبيض»، وزير القضاء جدعون ساعر «أمل جديد» ، وزير المالية أفيجدور ليبرمان «يسرائيل بيتينو» ، وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي «حزب العمل» ، وزيرة الداخلية أييليت شاكيد «يمينا»، وزير الإسكان زئيف إلكين «أمل جديد»، الأمن الداخلي عمر بارليف «حزب العمال»، وزير الصحة نيتسان هورويتز «ميرتس»، وزير الشؤون الدينية ماتان كاهانا «يمينا» وزيرة التعليم يفات شاشا بيتون «أمل جديد».

يشير هذا المصطلح إلى مفهومين، الأول مجلس الوزراء بكامل أعضائه، والثاني إلى مجلس وزاري مُصغر لشؤون محددة.

ودرج استعمال هذا المصطلح بمفهومه الثاني في إسرائيلي، كانت بداية استعمال هذا المصطلح فعليا في اسرائيل عند التوقيع على اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي العمل والليكود في الثالث عشر من سبتمبرعام 1984.

وتمّ الاتفاق على تشكيل مجلس وزاري مصغر «كابينت» مؤلف من عشرة أعضاء، خمسة عن كل حزب، وورد في الاتفاق أعلاه أن من صلاحيات هذا المجلس معالجة شئون الأمن في اسرائيل.

وبإمكان هذا الكابينت مناقشة ومعالجة كل قضية يطرحها رئيس الحكومة أو القائم بأعماله.

وتمّ الاتفاق على عدم تحويل أي اقتراح أو خطة من الكابينت إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته إلا بموافقة رئيس الحكومة نفسه أو القائم بأعماله.

وكثرت الاعتراضات على تشكيل وعمل هذا الكابينت من قبل أحزاب المعارضة، وكذلك تعالت أصوات من داخل الحزبين اللذين شكلا الكابينت على أن الكابينت المصغر يستفرد بالقرارات وهذا مخالف لشرعية وجود وعمل الحكومة كسلطة تنفيذية.

وبقي الكابينت المصغر ساري المفعول في تشكيل الحكومات الإسرائيلية حتى عام 1990، وبالرغم من أن صفته الرسمية غير قائمة في الحكومات اللاحقة، إلا أن كل رئيس الحكومة يقوم بتعيين عدد من الوزراء المقربين إليه للعمل معه كهيئة مصغرة لشئون الأمن بشكل خاص.