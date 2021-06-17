«لمخالفات صحية».. غلق 18 منشأة وتحرير 279 محضرا في كفر الشيخ  

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة ورئيس مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال شهر مايو بإعداد حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية.

وأشارت إلى أن تلك الحملات حققت عدد من النجاحات تمثلت في المرور على 482 منشأة بمحافظة كفرالشيخ وقد أسفرت عن تحرير 279 محضرًا لمنشآت مخالفة.

وأضافت أن الحملات أوصت بغلق 18منشأة لعدم وجود تراخيص وإعدام 1103 كيلو جرام و 34 لتراً من منتجات غير صالحة، وعدد الشهادات الصحية التي تم إصدارها من مراكز الفحوص بلغت نحو 547 شهادة.

وقالت سلام، إن إدارة مراقبة الأغذية ممثلة في مكتب الأغذية بإدارة مطوبس، قامت بتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بشأن تشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الشئون الصحية ومديرية التموين وقسم شرطة مطوبس لإعدام المضبوطات التي تم ضبطها بأحد المجازر غير المرخصة وغير مستوفاة والتي تعمل بدون إشراف من مفتشي مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري .

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم مخاطبة مجلس المدينة لاستصدار قرار غلق نظرا لعدم وجود ترخيص ومخالفة القانون 154 لسنة 2019م .

وبلغ إجمالي المضبوطات قد بلغت حوالي طن ونصف من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم الإعدام بالمدفن الصحي بمطوبس تحت إجراءات احترازية مشددة.

يذكر أن إدارة مراقبة الأغذية تشترك مع الوحدات المحلية ومديريات التموين والط\ب البيطري، في حملات مشتركة بالمراكز والقرى، للتاكد من صلاحية الغذاء المقدم للمواطنين بمختلف أنواعه.