رئيس الوزراء يتفقد سيارات البريد المتنقلة.. صناعة مصرية 100%

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر المجلس، إحدى سيارات البريد المصري المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أركان شهاب أحمد، وزير الاتصالات بجمهورية العراق الذي يزور مصر حالياً، والدكتور شريف محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عمرو طلعت حول خطة الوزارة للتوسع في منافذ البريد المصري، وذلك من خلال نشر الأكشاك البريدية، وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بماكينة صراف آلي، لاستخدامها في أوقات الذروة لتخفيف الازدحام على مكاتب البريد، لاسيما في أوقات صرف المعاشات، وذلك من اجل الوصول إلى كافة المواطنين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وزير الاتصالات: نستهدف زيادتها إلى 100 سيارة بنهاية العام

ولفت وزير الاتصالات إلى أن جميع السيارات التابعة للبريد المصري، والمجهزة للعمل كمكاتب بريد متنقلة محلية الصنع 100%، مضيفاً أنه من المقرر زيادة عدد تلك المكاتب المتنقلة لتصل إلى 100 سيارة بنهاية العام الجاري، تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أنه جرى مؤخراً تدعيم اسطول مكاتب البريد المتنقلة بـ5 سيارات مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية ومزودة بماكينات صراف آلي "ATM"، وتؤدي جميع الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية وخدمات مصر الرقمية، بالإضافة إلى سداد فواتير الغاز والكهرباء وصرف الحوالات المالية والمعاشات.

وفي ختام التفقد، أكد رئيس الوزراء سعي الدولة الدائم لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والعمل على إتاحة المزيد من منافذ تقديم تلك الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، مشيداً في الوقت ذاته بتجربة إتاحة سيارات البريد المتنقلة، ومثمناً الجهود المبذولة للتوسع في إتاحة المزيد منها، تيسيراً على المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية.