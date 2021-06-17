أوائل الشهادة الإعدادية ببني سويف.. 22 طالبا حصل على الدرجة الكاملة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية ببني سويف تنشر الوطن اسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، للعام الدراسي 2020/2021، حيث حصل 22 طالب وطالبة على الدرجة النهائية 280 .

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالي 2020 /2021، بنسبة النجاح 76.43 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 50729 طالباً وطالبة، حضر منهم 41720 طالباً وطالبة، وحصل 22 طالباً وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12 %، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866طالبا.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين، وكذلك أولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة بني سويف ومتابعة العملية التعليمية

وكلف محافظ بني سويف وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة، والاستعداد الجيد والكامل من الآن لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار، وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة بني سويف

وأكد محافظ بني سويف أن قطاع التعليم في مقدمة القطاعات الحيوية التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الدولة واجهت صعوبات وتحديات كبيرة لاستكمال العملية التعليمية وإجراء الامتحانات في ظل الظروف الراهنة، مع قيام الدولة بتنفيذ خطة شاملة لمجابهة كورونا، وذلك يتطلب التعاون وتضافر الجهود في سبيل الدفع بجهود الدولة في مختلف المناحي.