إعلان لصيدلية يتيح حجز لقاح كورونا بـ20 جنيها.. والنقابة تتبرأ: جريمة عقوبتها تصل للغلق

نشرت إحدى الصيدليات، في قرية منشأة رضوان التابعة للجيزة، إعلانًا عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، يتضمن توفيرها حجز لقاح كورونا مقابل 20 جنيه للخدمة، بعد تقديم صورة البطاقة، ورقم الهاتف، حيث كتبت الصيدلية: «بنوفر حجز لقاح كورونا فقط 20 جنيها، والمصل مجانا».

وتواصلت «الوطن» مع الصيدلية من رقمين مختلفين، للتأكّد من جدية الإعلان، وحجز لقاح كورونا، عبر «واتس آب» حسبما تتلقى الصيدلية استفساراتها، وأكّد مسؤول الرد لديهم أنَّ الإعلان حقيقي، وأن مبلغ الـ20 جنيهًا هو ثمن خدمة التسجيل على موقع وزارة الصحة.

نقابة الصيادلة: الصيدلية مهامها توفير الأدوية والاستشارات الطبية فقط

وفي هذا الشأن، قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنَّ الصيدلية طبقًا للقانون معنية بتوفير الأدوية، وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة للمريض المتوجه عليها، وعملية صرف الأدوية يقيدها القانون على حسب الأدوية الوصفية، التي يحق للصيدلي وصفها للمريض، وهناك أدوية لا يسمح له بصرفها إلا بتذكرة طبية.

«أبو دومة»: حجز لقاح كورونا بمقابل مادي ليست مهام الصيدلية

أما توفير خدمة حجز لقاح كورونا بمقابل مادي، أوضح «أبو دومة» في حديثه مع «الوطن»، أنَّها ليست من مهام أو أعمال الصيدلي، وإذا رغبت الصيدلية في تقديم خدمة للمرضى أو المحيطين بنطاقها، فيجب أن تكون مجاناً، خاصة أنَّ وزارة الصحة والسكان هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعطاء المواطنين لقاحات كورونا في المراكز المعتمدة، وكذلك التسجيل لهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بذلك.

عضو مجلس النقابة: فعل صيدلية الجيزة ينتقص من دور المهنة

وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أنَّ الصيدلية ليست مركزًا للاتصالات أو «سنتر» للكمبيوتر للتسجيل والحجز على المواقع الإلكترونية، بل أنَّ هذه الأعمال تنتقص من دور الصيدلية الحقيقي والكبير، والذي تقدمة لخدمة المواطنين والمرضى: «الصيدلي حب يجود ويكسب فلوس بالفهلوة»، مضيفًا أنَّه كان يجب تقديم الخدمة بالمجان لمرضاه، خاصة أنَّ وزارة الصحة تتيحها مجانًا، وكذلك سهلت على غير القادرين على استخدام المواقع الإلكترونية التسجيل في الوحدات الصحية، ولا يحق للصيدلية استخدام هذه الخدمة لكسب الأموال.

20 جنيه مقابل التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وخلال حوار «الوطن» مع الصيدلية صاحبة إعلان حجز لقاح كورونا بـ20 جنيهًا، تمّ سؤالها عن نوع اللقاح المتوفر سواء كان الصيني أم الأجنبي «استرازينيكا»، فكان الرد أنَّه الثاني، وعن إمكانية الحصول على أكثر من جرعة مقابل أي وسيلة، طلب مسؤول الرد للصيدلية الرجوع إلى الإدارة أولا، وبعدها كان رده «لا يوجد».

قانوني: فعل الصيدلية جريمة قد تصل إلى غلقها

وكان الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانوني الجنائي، أكَّد أنَّ فعل هذه الصيدلية يضع صاحبها تحت المساءلة التأديبية، والتي قد تصل إلى قرار غلقها، خاصة أنَّه يخالف أخلاقيات مهنة الصيادلة، ويستغل الأوضاع الصحية لكسب الأموال، وكذلك يضر بسمعة الدولة، لأنَّها لم تفرض مقابل مادي على هذه الخدمة، ما يجعل البعض يظن أن هذه الأموال رسوم فرضتها الحكومة لتسجيل الحصول على لقاح كورونا.