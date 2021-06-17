«الصحة» تعلن تصنيع لقاح كورونا في مصر خلال أيام

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستعد لإنتاج أول جرعة من لقاح كورونا سينوفارم خلال أيام قليلة مستهدفة إنتاج 40 مليون جرعة.

ولفت مجاهد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن وزيرة الصحة والسكان أبدت رغبتها في اعتماد الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» من قبل منظمة الصحة العالمية، كأحد المصانع المعتمدة لإنتاج لقاح كورونا، مشيرا الى أن لقاح سينوفارم أثبت فعالية تصل إلى 91% ويؤخذ على جرعتين يفصل بينهم 21 يوما.

الصحة تطمئن المواطنين بشأن الحاصلين على لقاح كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن جميع المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بحالة جيدة وهناك فريق طبي متخصص يتابع المواطنين خلال الفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية، لمراقبة ظهور أي أعراض غريبة، منوها بأنه حتى الآن لم يعان أي مواطن حصل على لقاح سينوفارم أو استرازنيكا من أعراض غريبة وكل الأعراض التي ظهرت تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو تكسير في الجسم أو تنميل موضع التطعيم أو صداع وتزول هذه الأعراض في غضون يومين فقط.

وأكد "مجاهد"، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا مستقر بنسبة كبيرة في مصر، وهناك انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين وارتفاع في معدلات الشفاء على مستوى مستشفيات العزل الصحي، لافتا إلى إنتاج مصر 100% من أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا والذي يعد من أفضل البروتكولات التى وضعت للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

تفاصيل حملتين للتطعيم ضد شلل الأطفال

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل إطلاق حملتين للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي نوهت عنها وزيرة الصحة والسكان خلال زيارتها لجنيف ومقابلة مدير عام منظمة الصحة العالمية.

وقال إن منظمة الصحة والسكان دعمت مصر بنحو 38 مليون جرعة مجانية للتطعيم ضد شلل الأطفال، لافتا الى أن التطعيم بهدف تعزيز مناعة الأطفال ضد المرض ومصر خالية من هذا المرض والحملتين سيجوب جميع الشوارع والميادين للوصول إلى المستهدف من التطعيم والذي يقدر بنحو 17 مليون طفل.