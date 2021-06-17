750 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2021 التحريرية 19 يونيو

يؤدي نحو 750 ألف طالب وطالبة، امتحانات الدبلومات الفنية 2021، التحريرية، السبت المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، حيث تنتهي الامتحانات يوم 1 يوليو المقبل.

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الوزارة بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، انتهت من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، التحريرية، يوم السبت المقبل، لافتاً إلى أنه جرى تعقيم جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 3081 لجنة، منوهاً بأنه سيكون هناك منسق طبي بكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب أثناء سير الامتحانات.

وقال مجاهد، في تصريحات لـ «الوطن»، إنه سيتم تسكين نحو 14 طالبا بكل لجنة امتحانية، أثناء عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب داخل اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا، منوها بأنه سيجري قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، علاوة على تعقيمها بشكل دوري، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، أثناء عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، بضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها طوال الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية ستتابع سير الامتحانات العملية والمعملية للطلاب للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية باللجان.

وأوضح مجاهد، أن تكلفة تجهيز وتأمين امتحانات الدبلومات الفنية 2021، وصلت إلى 800 مليون جنيه، تزامناً مع تفشي جائحة كورونا، منوهاً إلى أنه تم تجهيز حجرتين عزل بكل لجنة امتحانية، لعزل أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات، لحين التواصل مع أقرب مستشفي للعزل لنقل الحالة المصابة إليها لتلاقي العلاج اللازم للتعافي من الفيروس.