بعد «الحشيش» في أمريكا.. هولندا توزع «رنجة» بمراكز تطعيم كورونا

بعد حملة «جوان لكل جرعة»، التي دشنتها ولاية واشنطن الأمريكية للتشجيع على الذهاب غلى مراكز التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، لجأت السلطات في أمستردام، وكذلك بعض الشركات، إلى استخدام سمك «الرنجة» كحافز للحصول على تطعيم فيروس كورونا المستجد، وتمّ تدشين الحملة تحت شعار «احصل على التطعيم مع الرنجة»، ويتمّ توزيع الدُفعات الأولى من سمك «هولاندس نيووي» لعام 2021، أو الرنجة الهولندية للموسم الجديد، هذا العام على مراكز التطعيم في جميع أنحاء هولندا أن توزع الرنجة كحافز من اجل زيادة عدد من تلقوا لقاح كورونا. وومن شعارات الحملة «أشعر انني هولندي جديد ..رنجة مجانية بعد التطعيم».

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، يبدأ موسم بيع الرنجة الهولندية الشهيرة، الحجم الصغيرة، وهي من الأسماك التي تمّ اصطيادها منذ منتصف شهر مايو، في صناديق، عندما يُعتبر محتواها مناسبًا للتناول، ثم يتمّ تفريغها وتناولها واستهلاكها إما وحدها أو على الخبز، مع البصل، الذي يتم بيعه تقليديًا بمزاد في هذا الوقت باعتباره موسم البيع، ولكن للعام الثاني على التوالي، لم يكن إقامة المزاد ممكناً هذا العام بسبب قيود فيروس كورونا، لذلك تم تقديم صندوق من الرنجة نيابة عن الشعب الهولندي إلى رئيس الخدمات الصحية البلدية التي تنظم حملة التطعيم الهولندية.

كما تمّ إرسال المزيد من الصناديق إلى مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم تقديم الأسماك، التي يتمّ تناول 75 مليون منها سنويًا في هولندا، حيث يتمّ الاحتفال بوصولها السنوي في 15 يونيو بالاحتفالات والتلويح بالأعلام.

وقالت أجنيس ليويس، مديرة مجلس تسويق الأسماك الهولندية، إنَّ القرار كان منطقيًا، وبفضل موظفي مراكز التطعيم، نأمل أن يشعر كل شخص في هولندا وكأنه هولندي جديد جديد في وقت قصير جدً، كما أن متلقي التطعيم سيحصلون على الرنجة «ومن يمكنه مقاومة ذلك؟.

وطعمت هولندا 4.5 مليون شخص بشكل كامل، كما حصل 3.8 مليون شخص آخر من سكان البلاد البالغ عددهم 14 مليونًا على الجرعة الأولى.

وكانت ولاية واشنطن الأمريكية، قد قررت منح البالغين جرعة مجانية من مخدر الحشيش بعد تلقيهم لقاح كورونا المستجد، في محاولة لتسريع امتصاص التطعيم، وأُعلن عن العرض الترويجي، الذي صاغه مجلس إدارة الخمور والقنب في الولاية، وكان الشعار هو «جوان لكل جرعة»، وسيستمر هذا العرض حتى 12 يوليو المقبل.