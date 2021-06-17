تنسيق دخول الثانوية العامة 2021 محافظة الإسكندرية (موعد البدء)

قال الدكتور محمد سعد، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم، إنه حتى الآن لم يتم اعتماد أو إعلان تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الإسكندرية، خاصة وأن النتيجة ظهرت بالأمس ومازالت هناك أعمال حساب مجاميع الطلاب في الشهادة الإعدادية والتعرف على قوة المدارس في المحافظة ومن ثم اعتماد مجموع دخول الثانوية العامة ثم عرضه على اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، من أجل اعتماده ثم الإعلان واستقبال أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2021 محافظة الإسكندرية

وأضاف «سعد»، لـ«الوطن»، أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة اعتماد تنسيق الثانويه العامه في الإسكندرية، من قبل محافظ الإسكندرية، بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمجموع.

تظلمات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وأشار إلى أنه من المقرر فتح باب التظلمات أمام خريجي الشهادة الإعدادية التي ظهرت نتيجتهم أمس بنسبة نجاح 78.9%من أجل التظلم على درجات بعض المواد لمن يرغب من الطلاب بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

وأكد أن من المقرر فتح باب التظلمات يوم السبت المقبل أمام جميع خريجي الشهادة الإعدادية، مع الإعلان عن موعد امتحانات الدور الثاني ، إضافة إلى تكريم اوائل الشهاده الاعداديه الحاصلين على الدرجة النهائية والبالغ عددهم ٢٩ طالب وطالبة من ببنهم ١٦ اناث و١٣ ذكور .

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية لعام 2021، وذلك بنسبة نجاح 78.9%

وقال «الشريف»، إنه جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم، حيث تقديم عدد 92859 طالب وطالبة للامتحان، نجح منهم 72575 طالبا، بنسبة نجاح 78.9%، 29 طالبا حصلوا على درجة 100%، 16 من بينهم بنات.