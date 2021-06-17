ميناء الإسكندرية يصدر قرارا بتوحيد طريقة احتساب الحد الأدنى للتخزين

أصدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القرار رقم 1116 لسنة 2021، بشأن توحيد طريقة احتساب الحد الأدنى للتخزين والمستودعات، بالمخازن والصوامع بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ونصر القرار على أن تصوب طريقة احتساب الحد الأدنى لمقابل الانتفاع بترخيص التخزين والمستودعات للصوامع والمخازن ذات الأجناب والتنكات الموجودة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، لتكون على أساس 40% من السعة التخزينية الإجمالية، على أن يتم حساب الحد الأدنى لكل مخزون أو صومعة أو تنك على حدة.

ونشر القرار في الوقائع المصرية