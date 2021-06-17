المشدد 5 سنوات لعاطل شرع في سرقة محل مجوهرات بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها، في محافظة القليوبية، في جلستها اليوم الخميس، برائسة المستشار السيد هاشم صادق، بمعاقبة «عاطل» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالشروع في سرقة محل مصوغات ذهبية بناحية «العمار»، بدائرة مركز طوخ، تحت تهديد سلاح ناري.

جاء في أمر النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه أثناء تواجد المجني عليه «صبري م.»، 62 سنة، صاحب محل مصوغات ذهبية بناحية «العمار»، مركز طوخ، فوجئ بوجود المتهم «عبد العال أ. ع.»، الذي اقتحم المجل، وأشهر سلاحاً نارياً في وجهه، بقصد سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، إلا أنه قد أوقف جريمته لسبب لادخل لارادته فيه، وهو تدخل أحد المواطنين، وتم ضبطه بمعرفة الأهالي متلبساً.

وتم توجيه عدة اتهامات للمتهم، منها الشروع في سرقة المصوغات الذهبية بطريق الإكراه، وإحرز سلاح ناري، وإحراز ذخائر تعمل بالسلاح الناري، وصدر الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات، عما أسند إليه من اتهامات، ومصادرة الأسلحة النارية والذخيرة المضبوطة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

تعود الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي، عندما تلقى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغاً يفيد بضبط «عاطل» أثناء محاولته سرقة محل مجوهرات ذهبية بقرية «العمار»، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم يُدعى «عبد العال أ. ع.»، 30 سنة، واعترف بمحاولة سرقة المحل، مستخدماً «فرد خرطوش»، لمروره بضائقة مالية، إلا أنه لم يمكنه ارتكاب جريمته بعد استغاثة صاحب المحل بعدد من المارة، الذين تمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه للشرطة.

وبعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات بنها، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.