عالم بجامعة إكستر يكشف تفاصيل رصد نسر مصري لأول مرة منذ 150 عامًا ببريطانيا

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن رصد نسر مصري مفترس نادر، في جزر «سيلي»، وذلك للمرة الأولى خلال أكثر من قرن، حيث جرى رصد الطائر المفترس العملاق ذي الوجه الأصفر، للمرة الأخيرة، الاثنين الماضى، في «تريسكو» الواقعة بـ«كورنوال» في المملكة المتحدة، وهو على شجرة صنوبر.

كان الظهور السابق في عامي 1825 و1868

ووكانت صحيفة «ذى إندبندنت» البريطانية، أكدت أن هذه المرة تعد الأولى التي يُرصد فيها الطائر بالمملكة المتحدة منذ أكثر من 150 سنة، والمرة الثالثة في التاريخ، حيث كان الظهور السابق في عامي 1825 و1868.

ويقول، عالم البيئة الحيوانية في جامعة «إكستر» البريطانية، البروفيسور ستيوارت بيرهوب، إنه لم يراقب مشهد الرصد بعينه المجرد لكن هناك سجلات تحتفظ بها منظمات مراقبة الطيور، والتي سلمها لهم قائد مجموعة استكشاف الطيور في جزيرة تريسكو، ويل واجستاف، والذي تمكّن من تصوير الطائر نادر الظهور.

وأضاف «بيرهوب» وهو عميد مشاركا للدراسات الدولية والتطوير في كلية علوم الحياة والبيئة البريطانية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لم يجر العثور على طائر بري مؤكد في المملكة المتحدة منذ أكثر من 150 عاما، لم يكن هناك أي طائر في القرن العشرين، وشوهدت طيور في الفترة الفاصلة، ولكن لم يجر تأكيد أصلها وبالتالي يمكن أن تكون هاربة، النسور المصرية هي غالبا ما تكون جزءا من مجموعات الصقارة»، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق النار على آخر طائرين بريين جرى رصدهما وجرى نقلهما إلى المتاحف، منذ سنوات طويلة.

وبسؤاله عن عدم رصد النسر المصري في المملكة المتحدة خلال السنوات السابقة التي بلغت قرن ونصف من الزمان، قال إن «هذه الطيور في حالة تدهور في جميع أنحاء المناطق التي تعيش بها، وبالتالي فإن الأعداد أقل بكثير الآن مما كانت عليه في القرون الماضية ، لذلك هناك عدد أقل من الطيور للوصول إلى هنا»، موضحا أن هناك طيورا من أنواع أخرى شوهدت في السنوات الماضية، ولكن يعتقد أن العديد منهم هربوا.

وأكد أن أهمية رصد النسر المصري في هذه المنطقة، تتلخص في أن الانخفاض في أعداد هذا النوع من الطيور، أدى إلى إطلاق دعاة الحفاظ على البيئة في جنوب أوروبا سراح الطيور المرباة أو المرباة الأسيرة إلى البرية لمحاولة زيادة أعدادها، وسيكون هذا مكانًا محتملاً يمكن أن يأتي منه الطائر، وعادة ما يجري تزويد هذه الطيور بحلقات ملونة ولأن الطيور التائهة تمثل مشكلة لأنها ليست من أصل بري حقيقي.

لكن العالم البريطاني، أكد أن الشيء الذي سيجعل أن نظرية «الطيور البرية» أكثر حماسا بشأن هذا الطائر هو أنه من شبه المؤكد أنه لا يحتوي على أي حلقات عليه ، لذلك من المحتمل جدا أنه من أصل بري، وليس من الطيور التي تمت تربيتها في المنزل.

وعن خطوات التدقيق في رصد النسر المصري من اللجنة البريطانية للطيور النادرة، قال بيرهوب: «هناك صور عديدة وأعضاء اللجنة الذين رأوها سيقدمون وصفا مفصلا في القريب».