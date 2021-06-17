محافظ مطروح: تعاون مع الأردن بمشروعات تنمية الثروة الحيوانية

التقى محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس جمال الفايز، مدير صندوق «تنمية البادية» بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، ضمن زيارته لعاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي بالمملكة.

ورحب مدير صندوق «تنمية البادية» بمحافظ مطروح، مثمناً العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر، كما أشاد بالتعاون والتكامل بين البلدين في مجال المراعي، فيما استمع محافظ مطروح إلى دور الصندوق، الذي بدأ أعماله في عام 2006، بهدف تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تنمية المجتمعات المحلية، وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واطلع «شعيب» على محاور عمل الصندوق، التي تتضمن تنمية المجتمعات المحلية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتطوير الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والبنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاعات الاستثمارية والسياحية.

صندوق تنمية البادية بالأردن.. 4 مواقع حيوية

وتعرف محافظ مطروح، خلال زيارته للأردن، على مواقع عمل الصندوق في أربع مواقع في البادية الشمالية والجنوبية والوسطى، حيث أكد المهندس جمال الفايز أن كل الأنشطة تجري من خلال تخطيط مشروعات، مع مشاركة المجتمعات المحلية.

ومن ناحيته، أشاد محافظ مطروح بدور صندوق «تنمية البادية» بالمملكة الأردنية، مشيراً إلى أن محافظة مطروح اتخذت خطوات جادة لإنشاء صندوق لتنمية المراعي ودعم الثروة الحيوانية، من خلال مشروع المراعي، وسيكون هناك تعاون بناء وتبادل للخبرات خلال الفترة المقبلة.

محافظ مطروح يلتقي بالأميرة بسمة بنت علي

والتقى محافظ مطروح، خلال زيارته للأردن، الأميرة بسمة بنت علي، واطلع على مشروعات وأنشطة الحديقة النباتية الملكية، واستمع إلى شرح كامل عن الحديقة من المختصين، وعرض لدورها في رفع مستوى وعي المجتمعات المحلية والتثقيف للمعنيين مع استخدام أنظمة الحصاد المائي، وتوثيق المعرفة المحلية بالنباتات وذلك على مستوى المرحلة الأولى.

كما استمع المحافظ إلى كيفية التدخلات الزراعية من خلال تفعيل دور الحماية وزراعة بعض المناطق لتعزيز الغطاء النباتي، كما تعرف على إيجاد مصادر دخل مستدام، من خلال مشاريع مدرة للدخل، والمقترحات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة للمشروع، والتي تتضمن العديد من المشروعات التي سيتم تنفيذها مستقبلاَ في عدة مجالات.

وأبدت الأميرة بسمة استعدادها لتعزيز التعاون بين الأردن ومصر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة مطروح، من خلال الخبرات والزيارات الميدانية في هذا المشروع، في إطار مشروع الأنظمة البيئية السليمة لحماية المراعي انطلاقاً من التكامل والتعاون الدائم بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الحديقة النباتية بالأردن، مؤسسة غير حكومية، تهدف للحفاظ على النباتات المحلية للمراعي، وهى فكرة بدأت من عام 1999 وجزء من الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل وزارة البيئة بالأردن، ووثقت حتى الآن 2531 نوعاً نباتياً، و810 أجناس نباتية، وتساعد الحديقة في حفظ الأصول الوراثية لهذه الأنواع النباتية، حرصاً على تسجيلها، والاتفاق على استمرار التعاون وتبادل الخبرات من خلال الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.