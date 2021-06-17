الصحة توضح خطوات تسجيل الحصول على لقاح كورونا في مصر

استعرضت وزارة الصحة والسكان، خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر، وقالت الوزارة إن التسجيل للحصول على اللقاح من خلال موقع لقاح كورونا الذي دشنته وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين وسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية حيال أي منشأة تروج لنفسها أنه تقوم بتطعيم المواطنين، ويمكن الدخول للموقع من خلال هذا الرابط.

خطوات التسجيل للقاح كورونا في مصر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل للقاح كورونا في مصر وجاءت كالتالي:

أولا الدخول على رابط الموقع الذي تم الإشارة إليه

- إدخال الاسم الرباعي.

- إدخال السن والتاريخ المرضي.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة إدخال البيانات بطريقة صحيحة، لضمان وصول الرسالة النصية التى تفيد بمكان وموعد التطعيم.

وقالت الوزارة، إنه في حال تأخر وصول الرسالة يكون هناك أكثر من عامل لذلك وهو التاريخ المرضي والمنطقة السكانية.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع اللقاحات وقالت إنها آمنه وفعالة وأن أعراضها الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم، وألم وتنميل وصداع يزول من تلقاء نفسه.

ودعت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على الموقع والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة حتى بعد تلقي اللقاح لضمان استقرار المنحنى الوبائي للفيروس.