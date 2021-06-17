104 آلاف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط مساء اليوم الخميس، أن أرصفة الميناء استقبلت 25 سفينة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37206 أطنان، تشمل 17692 طن يوريا، و3084 طن رمل، و2980 طن فوسفات، و3500 طن مولاس، و9950 طن كلينكر.

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وفي المقابل، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37131 طناً، تشمل 730 طن خشب زان، و8591 طن أبلاكاش، و10850 طن ذرة، و1350 طن فول صب، و6310 أطنان حديد، و9300 طن خردة.

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وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 911 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وملوخية وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ثوم وبصل وبرسيم وكركديه وشمر)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وألمانيا وتايوان وسنغافورة والصين وأمريكا والهند وإنجلترا وهولندا.

حاويات وبضائع.. تداول 26 سفينة في ميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 184 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 606 حاوية مكافئة، ووصل إجمالي رصيد صوامع الحبوب والغلال بميناء دمياط إلى 104 آلاف و57 طناَ، بواقع 78203 أطنان بصومعة القطاع العام، و25872 طناً بمخازن القطاع الخاص، فيما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2568 طن قمح، متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 5040 شاحنة.

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