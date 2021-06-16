قطار محمل بـ1315 طن قمح يتجه لصوامع شبرا مغادرا ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الأربعاء، أن أرصفة الميناء استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 27 سفينة، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35442 طناً، تشمل 11100 طن يوريا، و6231 طن رمل، و350 طن أسمنت معبأ، و1375 طن فوسفات، و4140 طن مولاس، و1000 طن ملح، و11246 طن كلينكر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34019 طناً، تشمل 1126 طن خشب زان، و4691 طن أبلاكاش، و9841 طن ذرة، و7865 طن فول صب، و10496 طن خردة.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 330 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وفلفل وبنجر وباذنجان)، وحاصلات زراعية (بردقوش وبصل وبرسيم وريحان وزعتر وينسون وزيتون)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإنجلترا وألمانيا وباكستان وإسبانيا وسنغافورة والصين والهند وهولندا وإيطاليا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 74 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 514 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 85480 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27318 طناً.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1315 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة، بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدماً، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5524 شاحنة.

من جانب آخر، عقد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اجتماعه الدوري بالعاملين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد المكاني.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة وقيادات الهيئة وعدد من العاملين، حيث بدأ الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي من إعداد المركز الإعلامي للهيئة، تناول آخر الأحداث والإنجازات خلال الفترة الماضية، ثم استعرض رئيس مجلس الإدارة أهم المستجدات الأخيرة، أهمها زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورفع العلم على القاطرة «أبو جندية»، كما زار أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الميناء، لتفقد المشروعات الجارية، إضافة إلى زيارة وفود من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، وسفير الاتحاد الأوروبي للميناء.

وأشار رئيس الهيئة إلى مشاركته، ممثلاً عن هيئة ميناء دمياط، فى مؤتمر النقل الدولى واللوجستيات، وإشادة رئيس مجلس إدارة اتحاد الموانئ العربية بالجهود المبذولة والمستوى المتقدم الذي وصل إليه ميناء دمياط بين الموانئ المصرية والعربية، وثمن المساندة الكبيرة التي يقوم بها المهندس كامل الوزير للميناء لتنفيذ كافة المشروعات المخططة.

كما طالب «عوض» كافة العاملين بالتزام كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ووجه رئيس الهيئة الشكر لجميع العاملين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم للميناء.