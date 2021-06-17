مسؤول أمريكي: واشنطن تنفق 3 مليارات دولار لتطوير علاج مضاد لكورونا

أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تنفق 3 مليارات دولار لتطوير علاج مضاد لكورونا، وذلك حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن تبنى خطة لمجابهة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، بلغت تكلفتها 1.9 تريليون دولار لمعالجة تداعيات كورونا.

وتغطي هذه الخطة تكاليف اللقاحات والإمدادات الطبية، وترسل جولة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والحكومات المحلية، وتشمل بنود الخطة مدفوعات مباشرة للأفراد تبلغ 1400 دولار، وإعانة بطالة اتحادية بقيمة 400 دولار في الأسبوع حتى 29 أغسطس، ومساعدة الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجارات والرهون العقارية أثناء الوباء.

وكان الديمقراطيون، الذين يسيطرون على كل من الرئاسة والأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ، انتقدوا موقف الرئيس السابق دونالد ترامب من جائحة كورونا، وتداعياتها، وبشكل عام حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقدما على صعيد مجابهة جائحة فيروس كورونا مقارنة بسلفه دونالد ترامب.

ووفقا لتقرير أعدته وكالة رويترز، أواخر الشهر الماضي، فقد سجلت الولايات المتحدة أدنى حصيلة إصابات جديدة بكورونا خلال نحو عام تقريبا، حيث انخفضت أعداد الإصابات الجديدة بنسبة بلغت 26 في المئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة، حيث انخفضت أعداد الإصابات بالفيروس إلى ما دون 180 ألفا بقليل.

وأشار التقرير إلى أن معدلات الوفيات بسبب كورونا انخفضت بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى 3969 وفاة خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو، وهي أدنى حصيلة للوفيات خلال أسبوع منذ مارس 2020.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن نحو 39 في المئة من سكان البلاد تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس بجرعتيه، في حين تلقى 49 في المئة جرعة واحدة على الأقل.