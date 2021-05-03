شم النسيم 2021.. هل الفسيخ والبصل علاج لكورونا؟.. استشاري مناعة يُجيب

يحتفل المصريون اليوم بشم النسيم 2021، ويرتبط شم النسيم لدى المصريين بتناول الفسيخ والبصل، وتزايدات الأحاديث خلال الفترة الماضية، حول أن البصل والفسيخ علاج لكورونا، حيث يأتي شم النسيم 2021 في ظروف استثنائية صعبة لانتشار فيروس كورونا في البلاد، وتزامناً مع الموجة الثالثة للفيروس، لكن هناك تحذيرات أيضاً من تناول الفسيخ والإسراف فيه، حيث يحتوي على بكتيريا ويضعف الجهاز المناعي، بينما البصل يحتوي على مضادات أكسدة تقوي المناعة، لذلك ينصح بتناوله.

شم النسيم 2021.. الفسيخ ليس علاج لكورونا

«الوطن»، طرحت سؤالاً: هل الفسيخ والبصل علاج لكورونا؟، على الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بمعهد المصل واللقاح واستشاري المناعة، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، حيث أكد الدكتور «الحداد» على أنه لا يجب الخلط بين الفسيخ والبصل، ولا توجد علاقة للفسيخ بعلاج كورونا، لكن تناول الفسيخ مضر جداً، حيث يحتوي على بكتيريا ويساعد على نمو البكتيريا السامة، التي تؤثر على الجهاز المناعي، كما أن الفسيخ قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، وأن المكيروبات الموجودة به تتحول بالجسم إلى مواد شديدة السمية، حيث لا يجب تناوله في شم النسيم 2021، ولا يُعد علاج لكورونا.

شم النسيم 2021 والفسيخ وعلاج كورونا

وأضاف استشاري المناعة أن الفسيخ يحتوي على مادة« البوتيوليزم»، وهي مادة شديدة الخطورة، وحال شعور المواطن بأي أعراض، عليه تناول مصل «anti-toxin»، لمنع وصول السموم للدم، حيث يؤثر على كرات الدم البيضاء، مما يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، وبالتالي يكون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، إذا خالط أحد المصابين.

وأشار إلى انه لم يثبت علمياً ان تناول الفسيخ يؤدي للإصابة بفيروس كورونا، لكنه لا يعالج، بل يضر الجهاز المناعي، لذلك ينصح بعدم تناوله، وأن الطريق الوحيد للإصابة بكورونا، هو مخالطة مصاب، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في شم النسيم 2021، كما أن الفسيخ ليس علاج لكورونا.

شم النسيم 2021.. البصل علاج لكورونا

وتابع رئيس قسم المناعة والحساسية بمعهد المصل واللقاح، أن البصل مفيد جداً لتعزيز الجهاز المناعي، لاحتوائه على مضادات أكسدة عالية، كما يحتوي على عدد من العناصر الغذائية التي تعزز الجهاز المناعى، لذلك يساعد على الوقاية من فيروس كورونا، لكن لا يعد علاجاً لكورونا، ولكن يمكن تناوله في شم النسيم 2021 الذي يحتفل به المصريون اليوم.