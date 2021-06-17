هاني شاكر يكشف لـ«الوطن» تفاصيل أغنيته الجديدة «لو سمحتوا»

يستعد الفنان الكبير هاني شاكر، لطرح أغنيته الجديدة «لو سمحتوا» التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، بسبب اللوك الخاص به الذي ظهر قريبا من شبه المحقق الذكي شارلوك هولمز.

هاني شاكر: أغنية لو سمحتوا من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي

أوضح شاكر لـ«الوطن» أن الأغنية الجديدة مفاجأة قوية لجمهوره لكونها التعاون الأول بينه وبين الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي والموزع المغربي جلال الحمداوي.

أشار إلى أن فكرة الأغنية جديدة ومختلفة، ولذلك فضل أن يقدمها بأسلوب وشكل جديد ومغاير مع المخرج نضال هاني.

يذكر أن هاني شاكر يتواجد حاليا في الإمارات، وذلك بعد أن حصل على الإقامة الذهبية هناك.

كان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد ناشد مجلس الوزراء مؤخرًا، بشأن تخفيف الشروط التي فرضتها «الموسيقيين» في الأماكن التي تضم فرقًا، بحيث لا يزيدوا على 2 فقط، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، واصفًا ذلك القرار، بقوله: «هذا قرار صعب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي ستؤثر على أسرة كل موسيقي».

وعقد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اجتماعًا قبل أيام، لبحث حلول لمشكلة توقف الموسيقيين عن العمل في ظل جائحة كورونا، وذلك بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة، وعادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، ومحمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، وأحمد الناظر، أمين عام الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وضم الوفد المرافق للفنان هاني شاكر أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل أول النقابة، والمايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، ومنصور هندي عضو المجلس.

يذكر أن آخر ألبومات هاني شاكر، التي طرحت في الأسواق كانت بعنوان اسم على ورق وطرح عام 2016 مع شركة هاي كواليتي.