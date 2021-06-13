هاني شاكر يبحث عودة نشاط «الموسيقيين» في ظل كورونا

عقد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اجتماعًا مساء اليوم، لبحث حلول لمشكلة توقف الموسيقيين عن العمل في ظل جائحة كورونا.

وحضر الاجتماع، كل من عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، ومحمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، وأحمد الناظر أمين عام الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وضم الوفد المرافق للفنان هاني شاكر من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول النقابة، والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، ومنصور هندي عضو المجلس.

وتوافقت وجهات النظر في نقاط عدة، بشأن الحلول السريعة لإنهاء حالة التوقف جزئيا للموسيقيين، وذلك خلال الأيام المقبلة، واتفقوا على ضرورة التكاتف معا، ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء، واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، لإنهاء هذا التوقف كليا، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وأكد الفنان هاني شاكر والوفد المرافق له، أن «كل المساعي والوعود، تنبئ بالتبشير للموسيقيين في وقت قريب جدا».