عاجل.. «التأمينات» تكشف تفاصيل قرار الإدارية بشأن العلاوات الخمس

أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن العلاوات الخمس جرى صرفها لمستحقيها، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن قضية العلاوات الخمس في المحكمة، ويستلزم على القضاء قول كلمته بها، موضحا أن الحكم ليس بجديد، وجرى الاستئناف عليه، مؤكدا أن الحكم يقضي بصرف المستحقين الأجر المتغير بنسبة 80%؜، لافتا إلى أنه جرى صرف العلاوات بدون حكم قضائي، وذلك قرار رئيس الجمهورية.

جاء ذلك ردا على قضاء المحكمة الإدارية العليا، بقبول دعوى التفسير المقامة، لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلا، ورفضها موضوعًا، لعدم وجود أي إبهام أو غموض في منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها، وأكدت المحكمة على حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير.

وأكدت المصادر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»، أنه تم حل مشكلة العلاوات الخمسة، حيث أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمس، وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها.

وأشارت إلى أن الأحكام الصادرة في هذا الشأن، لا تعطي هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020، الذي يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي، وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.

وأوضحت، أنه جرى الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس، حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه، تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالإضافة لمبلغ 7 مليارات جنيه، قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.