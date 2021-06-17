أرملة «الشهيد منسي»: «الاختيار 2» نقل مشاعر زوجات الضباط بواقعية

أشادت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد منسي، بمسلسل «الاختيار 2»، معتبرةً أنه نجح في نقل مشاعر زوجات الضباط بصورة واقعية وبشكل رائع، وأكدت أن المسلسل رصد المعاناة الأسرية لزوجات الضباط، اللاتي تعانين من مشاعر القلق بشكل مستمر.

وقالت أرملة الشهيد أحمد منسي إن مسلسل «الاختيار 2» عكس حياة زوجات الضباط، وأظهر أن «الزوجة تكون شبه متزوجة، على طول زوجها برة، ومش عارفة تتلايم عليه، وتكون عارفة أنه ممكن يكون في خطر، ومتقدرش تتواصل معاه».

«الاختيار 2» جسد المعاناة الأسرية لزوجات الضباط

وأضافت أرملة الشهيد منسي، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش تنظيم ابن الشهيد منسي غطسة في بحر الإسكندرية بصورتي والده والرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلم مصر، أن مسلسل «الاختيار 2» رصد المعاناة الأسرية لزوجات الضباط، بقولها: «فكرني بكل حاجة كنت عايشاها، وكل زوجة ضابط حالياً تعيش هذه المعاناة، وهو عارف أنه تارك وراه في البيت بطلة، هي اللي تهتم بتربية الأطفال وتحرص على اصطحابهم لدروسهم والأندية لتنمية مهاراتهم الرياضية».

«أرملة منسي»: «عشنا أيام سودة والاختيار 2 فكرنا بيها»

وأكدت أن مسلسل «الاختيار 2» عكس مدى التطور الدرامي الذي وصلت إليه الدراما المصرية، لافتةً إلى أن المسلسل نقل الشعب المصري إلى 7 سنوات مضت، وتابعت بقولها: «الواحد كان عايش أيام سودة.. كتر خير البلد أنها عدت كل دا وتقدمت وانتصرت».

تأثير مسلسل «الاختيار» على أسرة الشهيد منسي

وثمنت أرملة الشهيد منسي ما قام به مسلسل «الاختيار»، في الجزء الأول، في تخليد ذكرى زوجها، مؤكدةً أن ذلك المسلسل ساهم في رفع نسبة المحبة لها ولأبنائها من قبل أبناء الشعب المصري، لافتةً إلى أن الجميع يحاول تقديم المساعدات لها ولأبنائها، من أجل تكريم الشهيد أحمد منسي، وأضافت: «سواق التاكسي لما يعرفني مش بيرضى ياخد تمن الأجرة»، مؤكدةً أن ذلك نتيجة وعي الشعب المصري ومحبتهم وتقديرهم للشهداء، الذين يضحون بحياتهم فداءً للوطن.