تخليد اسم «إيفيلين بوريه» على شارع في قرية تونس بالفيوم

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم اجتماعه الدوري اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بحضور اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، حيث ناقش المجلس عدة موضوعات، أبزرها ضرورة إطلاق اسم الخزافة السويسرية الراحلة إيفيلين بوريه، على أحد شوارع قرية تونس، بمحافظة الفيوم، تخليداً لذكراها.

إطلاق اسم «إيفيلين» على شارع في قرية تونس

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنه في مستهل الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم الخزافة السويسرية «ايفيلين بوريه» على أحد شوارع قرية تونس تخليداً لذكراها، وتقديراً لما قدمته لأهالي القرية.

رحيل «إيفيلين» عن عمر ناهز 86 عاماً

وكانت الخزافة السويسرية «إيفيلين بوريه»، رائدة صناعة الخزف والفخار بقرية تونس بالفيوم، ومؤسسة مدرسة لتعليم وصناعة الخزف والفخار بالقرية، قد رحلت عن عالمنا مطلع الشهر الجاري، عن عمر يناهز 85 عاماً، وتم دفنها بمقابر الأقباط بالقرية الثانية المجاورة لقرية تونس.

من هي الخزافة السويسرية «إيفيلين بوريه»؟

و«إيفيلين بوريه» فنانة سويسرية، حوّلت قرية تونس الريفية إلى أهم مزار سياحي في الفيوم، وأشهر قرية سياحية في مصر، حيث جاءت إلى الفيوم مُنذ 46 عاماً، خلال زيارة ترفيهية لبحيرة قارون، برفقة زوجها السابق، الشاعر سيد حجاب، حتى اندهشت وأعجبت بالقرية، وقررت الإقامة بها لاحقاً، وعلمت أبناء القرية صناعة الفخار والخزف، وأسست أول مدرسة لتعليم وصناعة الخزف والفخار بالقرية، حتى أصبحت قرية تونس ذات طابع خاص، وقِبلة للسائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم، خاصةً في مهرجان تونس السنوي.