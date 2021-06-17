عميد «طب الأسنان بجامعة الخليج»: الطالب يقضي 5 سنوات بمعامل محاكاة قبل التعامل مع المرضى

قال الدكتور هشام مرعي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الخليج الطبية في الإمارات العربية المتحدة، إنهم يستخدمون التعليم الإلكتروني، وبعض البرامج العلمية الحديثة مثل «المريض الافتراضي»، لتدريب الطلاب على المشكلات التي يجدونها في الواقع الحقيقي، لكي يستطيعوا تذكرها عندما يقابلون نفس المشكلة مع المريض الحقيقي.

وأضاف «مرعي»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، أن دراسة طب الأسنان في مصر متميزة جدًا، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، هو في الأصل طبيب أسنان، إضافة إلى أن هناك معامل متميزة في الكليات الحكومية والخاصة، مشددًا على أن «مصر تستطيع، وتستطيع بقادتها وأساتذتها في كل المجالات، وإمكاناتها الكبيرة في الجامعات الحكومية والخاصة، ونوابغها الموجودين في كل أنحاء العالم يشرفونها، ولذلك مصر تستطيع».

التدريب داخل معامل المحاكاة

وتابع عميد كلية طب الأسنان بجامعة الخليج الطبية في الإمارات العربية المتحدة، أن الطالب يتدرب في معامل المحاكاة، ومدته خمس سنوات، يبدأ بالجزء النظري، وفي السنة الثانية يلتحق بمعمل المحاكاة، وفي الثالثة يتعامل مع مرضى حقيقيين في المستشفى الجامعي.

المصريون طوروا العلم في الخليج

في السياق ذاته قال الدكتور شريف خليفة، عميد كلية الصيدلة بجامعة الخليج الطبية في الإمارات العربية المتحدة، إنه سعد كثيرا خلال الفترة الماضية، بتكليفه من قبل بنك المعرفة المصري، لتقديم محاضرات و«كورسات» في تطوير التعليم الصيدلي، في مصر، وعرض فيه بعض الخطط التي يمكن تطبيقها في مصر لتطوير التعليم.

وأضاف «خليفة»، في لقاء مع نفس البرنامج، أن التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس كان جيدا، وأسعده كثيرا، وتعامل مع عدد من الجامعات لديها تشوق لتطوير التعليم وأن يرتقي التعليم الصيدلي إلى المستوى الذي يريدونه، مشددا على أن تطوير التعليم يحمي المجتمع والمنظومة الصحية في المجتمع كله، ومصر بالتأكيد تستطيع أن تفعل هذا، والمصريون يستطيعون أن يفعلوا ذلك في دول الخليج، ودول أخرى كثيرة، وهناك الكثير من النماذج في هذا الشأن.